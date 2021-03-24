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「冰紙」揪貪警！擦擦筆狂A警光山莊住宿費　詐200萬遭起訴

▲東埔警光山莊去年爆發莊姓警員涉貪案，檢方日前起訴。（圖／資料照片）

▲東埔警光山莊去年爆發莊姓警員涉貪案，檢方日前起訴。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投縣信義警分局莊姓警員過去長期於東埔警光山莊兼任管理員，涉嫌以俗稱「擦擦筆」的魔擦筆塗改房客住宿紀錄，再將短報的住房費中飽私囊，並虛偽填報管線維修單據資料，還找朋友充當人頭詐領清潔工資，共詐得超過200萬元，去年遭查獲，檢方日前以涉犯《貪汙治罪條例》、偽造私文書等罪嫌，將莊男提起公訴。

信義鄉東埔地區是南投著名溫泉勝地，位於當地的東埔警光山莊則專供各級警察機關員工、退休人員、眷屬和與警察工作相關單位人員住宿，不同房型每晚價格從800至1600元不等。

起訴書指出，莊姓警員自民國100年在警光山莊任管理員後，就利用職務之便，要求替代役男以魔擦筆或鉛筆在「住宿休息登記簿」上填寫相關內容，他再以橡皮擦或魔擦筆專用橡皮擦將原始紀錄抹除，重新以原子筆謄寫竄改、短報金額，侵占該山莊清潔維護費達100萬1,650元。

莊男又與一名友人曹姓女子串通，由他每個月在「工作項目簽到表」借用曹女姓名和帳戶充當人頭，填載虛構的工作日期、工作項目等內容，並代替曹女在「領據」等表單簽名欄位簽名或用印，累計詐得臨時清潔工薪資共計63萬6,879元。

此外，莊男還虛偽填載東埔警光山莊維修管線的私文書，據以製作內容不實的「支出憑證粘存單」公文書，詐取臨時工薪資款項共計46萬4,928元。

南投地檢署去（109）年5月間獲報、指揮法務部南投調查站進行偵辦，才制止莊男長達近10年的貪汙犯行，同時運用冷凍庫「冰紙」技巧，將相關帳冊原始紀錄字跡浮現還原，讓莊男無從抵賴，並繳回部分犯罪所得30萬元，曹姓友人也將匯入其郵局帳戶內的贓款50萬8639元繳交地檢署公庫。

檢方以涉犯《貪污治罪條例》侵占公有財物罪、利用職務上之機會詐取財物罪，以及《刑法》行使登載不實公文書、偽造私文書等罪嫌，將莊男提起公訴。

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