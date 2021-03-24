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習近平福建三明市考察　特別參觀「沙縣小吃」攤位

▲▼習近平福建三明市考察　特別參觀「沙縣小吃」攤位。（圖／翻攝新華社）

▲習近平參觀「沙縣小吃」攤位。（圖／翻攝新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記、大陸國家主席習近平近日赴福建考察調研，23日來到三明市沙縣，並特別參觀了知名的「沙縣小吃」攤位。同時，新華社《學習進行時》專欄也為此發文，講述「習近平與沙縣小吃的故事」，稱沙縣小吃能發展為一個「走遍天下」的產業，與習近平在福建工作時的關心和扶持有直接關係。

文章提到，沙縣小吃品種多樣，包含扁肉、拌麵、蒸餃、燉湯、芋餃等，已拓展到全球60多個國家和地區，全國門市超過8.8萬家，年營業額超過500億元，實現和帶動30萬人就業。

▲▼習近平福建三明市考察　特別參觀「沙縣小吃」攤位。（圖／翻攝新華社）

文章指出，夏茂鎮是沙縣小吃的發源地，上世紀90年代初，上千人浩浩蕩盪到外地做小吃謀生，恰逢中國興起了「下海」和「打工」浪潮，城市流動人口暴漲，衍生出吃飯、住宿和出行的需求，沙縣小吃就以「一元進店、兩元吃飽、五元吃好」的平價原則抓住城市低消費群體，俘獲了無數食客。

文章提到，習近平擔任福建省委副書記時，敏銳地發現了這個富民產業，1999年3月於沙縣考察時指出，沙縣小吃業的成功之處在於定位準確，填補了低消費的空白，薄利多銷，闖出一條路子，現在應當認真進行總結，加強研究和培訓，深入挖掘小吃業的拓展空間。

文章指出，習近平2000年8月再赴沙縣，在夏茂鎮座談時強調，要找準今後經濟發展的支撐點，特別是加強以沙縣小吃業為支柱的第三產業，使之成為新的經濟增長點。

▲▼習近平福建三明市考察　特別參觀「沙縣小吃」攤位。（圖／翻攝新華社）

▲▼習近平福建三明市考察　特別參觀「沙縣小吃」攤位。（圖／翻攝新華社）

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