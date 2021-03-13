福建開大門！　開放台資可以申請註冊為大陸企業

▲中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區。（圖／翻攝自維基百科）

記者鄭思楠／綜合報導

福建省今年公佈首批在閩台胞台企同等待遇清單，開放台資可以申請註冊為大陸企業。廈門自貿片區市場監督管理局證實，3月有兩家台資轉變外資身分，申請陸企落地。

據《人民政協報》報導1月2日，福建省公佈首批225條在閩台胞台企同等待遇清單，其中明確提出，在自貿區內的台資企業可申請注冊為大陸企業。這意味著在自貿區內無論是市場准入前還是准入後，台企都與大陸企業享受同等待遇。

之後，廈門自貿片區市場監督管理局更主動為台商準備申報，促使在自貿區內的台資企業可申請注冊為大陸企業政策的首次落地。

廈門自貿片區市場監督管理局副局長李春暉說，「我們抓住這一機遇，利用自貿片區大嶝對台小額商品交易市場和兩岸三創基地平台的優勢，與自貿區管委會密切配合，對有意向的台胞進行政策宣傳和申請輔導，很快就有兩名台胞率先注冊，在台胞台商中反響很大。」

廈門市台商協會會長吳家瑩指出，以往台商在大陸投資辦企，必須要從台灣或是其他第三地投入資金，在大陸視同外資，受外資准入負面清單約束，所以在一些行業對台資企業有著部分限制。吳家瑩表示，「如果現在台企在自貿區內按照內資註冊，實際上就是放寬了台企在外資准入負面清單的限制。」

下一步，廈門自貿區市場監管局指定專人全程為台商服務，並表示還將設置台胞投資專窗。