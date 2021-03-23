青澀的36歲照片曝光　習近平離京考察「第一站選這裡」

▲大陸國家主席習近平36歲時任福建寧德書記時的情況。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（22）日於全國兩會後首次離開北京，前往福建考察。習近平曾在福建工作長達17年，對於當地環境相當熟悉。陸官媒《新華社》也罕見曝光了一張習近平36歲時的照片，當時他在寧德擔任書記，主要政績便是掃貪，懲處超過400餘人，隨後調任福州市委書記、福建省長等要職。

▲大陸國家主席習近平兩會後首度離京考察，第一站前往福建武夷山。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，習近平近年在大陸各地考察時，看「山」一直是重點安排行程。這次的福建行第一站先到武夷山，先後前往生態茶園、國家公園等地參訪。2021年通過實施的大陸「十四五」規劃綱要提及，「構建以國家公園為主體、自然保護區為基礎、各類自然公園為補充的自然保護地體系。」也就是說，生態文明建設在規劃中佔有重要的地位。

福建素有「八山一水一分田」的說法。根據2019年的數據顯示，福建省內森林覆蓋率達66.8%，連續40年保持第一，武夷山更是大陸東南地區生態安全環境指標，擁有4項世界自然與文化雙遺產。

▲武夷山國家公園智慧管理中心。（圖／翻攝新華網）

在中共的十八屆三中全會上，習近平曾提到，「山水林田湖是一個生命共同體，人的命脈在田，田的命脈在水，水的命脈在山，山的命脈在土，土的命脈在樹。」到了2021年兩會期間，習近平將「生命共同體」加入了一個「沙」字，詮釋出大陸未來將朝向「人和自然是命運共同體」的方向。