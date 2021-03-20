「盼情緣永遠生長」　兩岸家庭攜手種下愛情林

▲「愛在馬尾·情牽兩岸」兩岸愛情林公益植樹節活動。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

為了響應一年一度植樹節，日前福建省福州市馬尾區白眉村舉行「愛在馬尾·情牽兩岸」兩岸愛情林公益植樹節活動。出席活動成員共有10對兩岸家庭、16名在榕台灣民眾，有些已結婚生子，剛步入婚姻殿堂，或即將成為兩岸婚姻家庭的一份子，集聚一堂種下代表兩岸同胞美好心願的「愛情林」。

綜合陸媒報導指出，來自馬祖的馮念祖與來自福州的林佳，兩人即將結婚，並且一起在馬尾種下紫薇樹苗。馮念祖表示，「我們身邊有很多兩岸婚姻家庭。我本身祖先也在福建長樂，來這邊等於回到了生長的地方。」兩岸婚姻，也是兩岸融合的重要組成部分。彼此融合在一起，可以消除兩岸之間的文化和習俗上的差異。

▲本次活動有10對兩岸家庭一起參加。（圖／翻攝 新華社）

「這個植樹的活動特別有意義，因為在愛情林這邊來種植，我們很興奮地來參與。」來自台灣高雄的黃炳升與來自黑龍江的妻子於文娟，很有默契相互合作，一個揮鍬鏟土，一個手扶樹苗。

結婚四年，黃炳升與妻子在福州工作生活，身為兩岸婚姻家庭的一員，妻子於文娟表示，「兩岸就是因為有愛所以在一起，我們是一家人。」希望我們的婚姻從過往到現在到未來，都會像這棵樹一樣，一直生長在這裡，長長久久。

此項活動由福建省婚慶行業協會、台灣中華婚慶文創產業聯合會、馬祖山隴社區發展協會、台灣婚俗文化發展協會等共同主辦。馬尾活動現場，播放台灣分會場高雄、馬祖的植樹視頻。高雄分會場的兩岸婚姻家庭代表雷清立、蘇慕貞共同表示，「期待共同種下的兩岸愛情林能夠早日開花、綻放成果，也希望能早日到美麗的馬尾來看兩岸愛情林。」

