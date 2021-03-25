國軍研發遠程打擊戰力　中科院透露：1陸基飛彈量產中

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中華民國110年四年期國防總檢討（QDR）報告指出，國軍未來建軍目標重點為遠程打擊。對此，中科院副院長冷金緒25日表示，目前國造遠程打擊武力有陸基飛彈1種，另有3項遠程打擊飛彈科學研究案。

國防部在四年期國防總檢討（QDR）報告中提到，國軍未來建軍目標重點為「遠程打擊」，將持續發展可大幅增程的空射飛彈、遠距遙攻武器，藉此延伸防衛作戰縱深，建立重層嚇阻力量。

立法院外交及國防委員會25日邀請國防部長邱國正報告「四年期國防總檢討」，並備質詢。民進黨立委照趙天麟質詢時關切，除了對美國軍購飛彈，國造且具遠程打擊能力飛彈的發展進度為何。

對此，邱國正回應，不管是未來建軍或武器獲得，都期望朝遠距、精準且機動的方向進行，目前所採購、製作的武器也都朝此方向邁進，中山科學研究院的研發也沒有停止。

冷金緒則透露，目前國造、具遠程打擊戰力的有陸基型飛彈1種，但打擊距離涉及機密不便透露。此外，中科院也還有3項遠程打擊飛彈科學研究案進行中。

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