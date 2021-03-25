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「供5停2」分區供水　國民黨轟：前瞻千億預算花到哪了？

▲▼翡翠水庫。（圖／記者林振民攝）

▲全台水情拉警報。（示意圖／記者林振民攝）

記者徐政璿／台北報導

全台水情吃緊，苗栗、台中4月6日起進入「供5停2」民生限水，這是台灣近20年來第3次大規模分區供水。國民黨25日痛批，前瞻基礎建設計畫中的「水環境建設」，預計8年投資約2,508億元，前4年（106至110年）投入1100億元特別預算，卻未能解決台灣缺水問題，錢到底花到哪？

國民黨表示，行政院前瞻基礎建設計畫中的「水環境建設」，預計8年投資約2,508億元，前4年（106至110年）投入1100億元特別預算，期望營造不缺水、喝好水、不淹水及親近水之優質水環境；此外，也要增加常態供水100萬噸/日、備援供水及調度能力200萬噸/日、改善無自來水用水戶9萬戶。

國民黨痛批，預算已經執行了一半，迄今的台灣依然必須面對缺水的窘境，試問總統蔡英文，前瞻預算的錢都花到哪裡了？這樣的成效，蔡英文總統、蘇貞昌院長滿意嗎？執行不力的責任，難道不需要有人扛起嗎？

有關全台水庫清淤成效的部份，國民黨指出，根據經濟部水利署資料，「蓄水建造物更新及改善計畫第三期」（2017-2020年）總經費13.7億元，推動水庫設施更新、庫區清淤、蓄水範圍與集水區保育等工作，但依據水利署統計，至2020年8月止，石門、曾文等13座重要民生水庫平均淤積率高達36.28%，而全國整體水庫淤積率也逼近3成、達到29.59%，與2015年6月全國總水庫淤積率28%相比，不降反升，全國水庫淤積的情況反而更為嚴重。

國民黨進一步表示，蔡英文2017年6月9日曾說，「台灣沒有太多適合的空間，可以興建新的水庫。未來將透過前瞻基礎建設，挹注足夠的經費，來改善重要水庫的淤積問題，並加強水庫集水區的保育。」但從水利署數據顯示，蔡政府清淤成效與效率不僅沒有進展，反而倒退，蔡政府花人民納稅錢如「流水」，卻不能幫人民「留水」，難道蔡政府不需要負責、向人民交代？

國民黨也指出，2015年，石門水庫有效蓄水率降到只剩4分之1以下時，前總統馬英九即前往石門水庫視察，現在全台陷入缺水危機的時刻，蔡英文卻如同神隱，「當國家元首都不重視水情吃緊的問題時，如何喚起全民的危機意識？」

最後，國民黨表示，在今年水情瀕臨危機之際，卻鮮見行政院推出向全民「警示水情吃緊、宣導節約用水」的網路文宣或在電子媒體上製作宣導影片，難道因為點閱率不會高，所以不做嗎？蔡政府不應該輕忽缺水對人民所帶了困擾與不便，應該以更積極的態度與作為，讓人民避免缺水之苦。

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