空軍：F-5戰機新式彈射椅年底交貨　最快今年5月底簽約

▲空軍F-5戰鬥機。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

空軍2架F-5E戰鬥機22日發生擦撞墜海，導致1殉職、1失聯意外，空軍宣布將採購最先進、馬丁貝克公司（Martin-Baker Aircraft Co. Ltd. ）所生產的「Mk16彈射椅」，安裝於F-5戰機，最快今年底、明年初就能執行。對此，空軍參謀長黃志偉25日表示，新式座椅在今年底開始交貨，國防部預計在5月底、6月初進行簽約。

立法院外交及國防委員會25日邀請國防部長邱國正報告「四年期國防總檢討」，並備質詢。國民黨立委溫玉霞質詢時詢問，彈射椅是不是飛機失事的致命原因之一。

邱國正表示，這不是主要的原因，意外的產生有很多原因，細部還要進行調查，彈射椅也不是因為這件事才要汰換，去年10月29日不幸殉職的飛官朱冠甍事件發生後，空軍就建案要更換。

▲國防部長邱國正、空軍司令部參謀長黃志偉。（圖／記者屠惠剛攝）



溫玉霞質疑，從去年發生的意外到現在，已經超過五個月，國防部的公文為何尚未簽呈。邱國正則說明，因為作業要時間，期程都按照作業程序進行，國防部是在今年3月19日簽核公文。

黃志偉說明，空軍在去年12月底就做完研析報告，並且報告給國防部，國防部2月就決定預算內容、未來預算來源方式，也決定支援給空軍。此外，空軍也盡快透過全球尋找合適的商源，而按照當初跟廠商談定的內容，最快要等到明年底才能獲得座椅。

黃志偉說，經過國內代理商努力，現在可以提前12個月，今年底就開始交貨，後續還要進行備料、生產、測試等，簽約可能在今年5月底、6月初，目前也已經讓廠商在3月16日、17日帶著座椅到台東基地，請飛行官試坐、試裝，國防部的公文都已經核批了。

當初朱冠萌致死原因，很可能是因為飛機機械故障是主要失事原因之一，可是檢討過去飛行員彈射，出來仍沒有辦法生還原因，主要是因為彈射時機太晚、飛機姿態不對，即使是最好的彈射椅，也可能造成飛行員受到非常嚴重的傷害。

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