直播炒熱「賓利大B」！毒品搭熱潮　毒販擁《魔鬼終結者》霰彈槍　

▲高雄邱姓男子販售賓利毒品咖啡包，被警方起獲霰彈槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區一名邱姓男子涉嫌販毒，警方持搜索票查緝，除在他的租屋地點找到大量毒品之外，竟然還發現一把霰彈槍，這一把槍可以說是美國好萊塢槍戰影片中經常出現的主角，像是《魔鬼終結者》，而警方也查到邱姓男子為了推廣銷量，毒品的外包裝還模仿賓利廠牌。

23日清晨，小港分局偵查隊到一間民宅搜索，這間民宅的租用人邱姓男子涉嫌販毒，而且毒品咖啡包的包裝還有大大的B字logo，一看就是仿造知名汽車廠牌賓利，警方不排除是搶搭近期被直播拍賣熱潮炒熱的品牌，像是手錶、香水等。

▲高雄邱姓男子販售賓利毒品咖啡包，被警方起獲霰彈槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方除搜出大量毒品外，還意外查到一把美制Remington Model 870（雷明登870）霰彈槍。這款霰彈槍除了美軍使用之外，其實很多國家的軍隊、特種部隊、執法部門，甚至保全公司在押解現金時都有使用，國外多數使用者都是買來用於狩獵、競技及自衛等用途，也有人製作非法的削短型版本並用於犯罪。

其實這一款霰彈槍不只是國外經常可見，好萊塢電影也能見到它的身影，像是《魔鬼終結者》，電影場景中常見牆壁被轟出一個窟窿，用的通常都是這款槍，雖然有點誇張威力，但也不難見到它在近距離當中擁有強大的殺傷力，而邱姓男子表示槍是網路購買，在花蓮取得。

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