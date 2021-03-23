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高鐵綁鞋帶遭阿姨酸「年輕人太閒」　氣質姐一句年薪百萬海放

記者黃翊婷／綜合報導

一名年薪百萬的長髮氣質姐23日一早在臉書「爆怨公社」PO文表示，剛剛在高鐵月台綁鞋帶，意外聽到旁邊兩名阿姨的碎碎念，說「現在的年輕人好閒」等話，讓她超級無言。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO在高鐵站等車遇到多管閒事的阿姨們。（示意圖／記者李毓康攝）

原PO提到，當時正好在月台等車，便趁著空檔綁一下自己的鞋帶，旁邊兩名年紀稍長的阿姨見狀，竟然開始碎碎念，說出「現在的年輕人好閒，看我們的鞋帶都隨便綁就好」、「嘿呀人生重心不一樣，我們以前忙著賺錢」等話。

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原PO坦言，因為阿姨們沒有指名道姓，她也懶得回話，但多少還是感到有些不服氣，於是忍不住在心裡這樣想，「不好意思，我要40了，不小了，是妳保養不好」、「難不成我靠專業年薪百萬也要跟妳說」。

▲▼ 運動鞋,鞋子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿姨譏諷原PO鞋帶綁太久。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

其他網友看完原PO的抱怨文，也紛紛留言大吐苦水，「之前也有遇過，跟姊姊在外面吃飯，被隔壁桌阿姨批評我們點炒泡麵」、「我家鄰居阿姨從很久以前就到處跟別人說，我媽放任我年紀輕輕買進口車，但我花我的錢到底關她屁事」。

不過，大多數網友認為，老一輩的人就是喜歡碎碎念，有些話聽聽就好，「聽進腦裡，只會傷到自己而已」、「老人家就是看到什麼都要念，都只看表面真的很煩」。

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