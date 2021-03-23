失業、被甩都在同一天！最衰男嘆「今年還犯太歲」　釣出更慘苦主

記者黃翊婷／綜合報導

要是在同一天內連續遭遇3種挫折，該有多崩潰！一名網友22日晚間在臉書「爆怨公社」PO文，聲稱自己失業了，還在同一天被甩，加上今年剛好犯太歲，衰到不知道該找誰大吐苦水。結果文章PO出僅僅8小時，就吸引超過1600名網友熱議，「沒事沒事」、「我去年也遇到差不多的情況」、「你的韌性很強，加油」。

▲原PO失業後又被伴侶甩了。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

原PO提到，他在22日這一天被炒魷魚，丟了工作也就算了，連感情路也不順遂，還在同一天被甩，加上今年剛好犯太歲，所有衰事就像約好了一樣，竟然都在同一天降臨，「有很多話想說，但不知道該怎麼說、該跟誰說，只好一根菸接著一根地抽。」

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不過，這篇文章僅僅PO出8小時，就吸引超過1600名網友按讚、留言，「當走到最低潮的時候，我就會告訴自己明年就高潮了，工作再找就好，伴侶換個新口味就好，沒事沒事」、「被炒魷魚剛好可以轉換人生跑道，被甩剛好可以換換口味，犯太歲明年就不會犯了，真好，我心靈雞湯啦」、「你還可以理性PO文，代表你的韌性很強，加油」。

也有其他網友留言分享自身更慘的經驗，安慰原PO不用太在意這些事，「還好啦，去年疫情嚴重的時候，我爸剛過世，隔天我就被公司炒了」、「我去年也遇到差不多的情況，工作離職、被提分手，等到時間拉長再回頭看，那些插曲只是芝麻粒大小的點，生活還是要過好，為自己的未來鋪路」。

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