　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

失業、被甩都在同一天！最衰男嘆「今年還犯太歲」　釣出更慘苦主

記者黃翊婷／綜合報導

要是在同一天內連續遭遇3種挫折，該有多崩潰！一名網友22日晚間在臉書「爆怨公社」PO文，聲稱自己失業了，還在同一天被甩，加上今年剛好犯太歲，衰到不知道該找誰大吐苦水。結果文章PO出僅僅8小時，就吸引超過1600名網友熱議，「沒事沒事」、「我去年也遇到差不多的情況」、「你的韌性很強，加油」。

▲悲傷,難過,憂鬱,痛苦,吶喊。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲原PO失業後又被伴侶甩了。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

原PO提到，他在22日這一天被炒魷魚，丟了工作也就算了，連感情路也不順遂，還在同一天被甩，加上今年剛好犯太歲，所有衰事就像約好了一樣，竟然都在同一天降臨，「有很多話想說，但不知道該怎麼說、該跟誰說，只好一根菸接著一根地抽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，這篇文章僅僅PO出8小時，就吸引超過1600名網友按讚、留言，「當走到最低潮的時候，我就會告訴自己明年就高潮了，工作再找就好，伴侶換個新口味就好，沒事沒事」、「被炒魷魚剛好可以轉換人生跑道，被甩剛好可以換換口味，犯太歲明年就不會犯了，真好，我心靈雞湯啦」、「你還可以理性PO文，代表你的韌性很強，加油」。

也有其他網友留言分享自身更慘的經驗，安慰原PO不用太在意這些事，「還好啦，去年疫情嚴重的時候，我爸剛過世，隔天我就被公司炒了」、「我去年也遇到差不多的情況，工作離職、被提分手，等到時間拉長再回頭看，那些插曲只是芝麻粒大小的點，生活還是要過好，為自己的未來鋪路」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

ET快訊
快訊／護理師爬山遭綁脫到只剩內褲　嫌犯抓到了
江宏傑好感度暴增　福原愛全盤皆輸！圈內人揭不幫媽接機主因
飲料店32K工讀生只做3天！傳訊「真心話」不幹了　佛老闆傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林佳龍談下個「旅遊泡泡」先推短程旅遊　旅行時間5小時內國家

逛好市多見大媽脫序一幕「連翻6袋烤雞不肯停」　他1舉動神翻！

台灣AZ疫苗開打　林佳龍喊話：願意接種疫苗建立信心

快訊／AZ疫苗開打首日多少醫護接種　指揮中心1400說明

店家鐵門貼「瓜子」公休一天！　內行唸出來秒懂：老闆客家人啦

孫首次領薪！婆婆樂喊「可幫養叔叔」　人妻曝驚世夫家：年花百萬

快訊／嘉義09:11地牛翻身！規模2.9　最大震度4級

他怨羊奶只有小瓶裝又難買　內行人曝解答「關鍵在報廢率」

失業、被甩都在同一天！最衰男嘆「今年還犯太歲」　釣出更慘苦主

私人車位被亂停！「這招反擊」讓上千網友求後續　苦主現身解答

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

錯過交流道！三寶駕駛國道突停下 鬼切還跨槽化線...他嚇爆連按喇叭

吳宗憲：鹿希派改名「吳鮭頭」我打死他！　心疼侯佩岑遭攻擊..謝忻一旁躺槍XD

屏東漁港攤位「用嘴拉緊塑膠袋」　親口包裝打結...目擊者喊：反胃！

林佳龍談下個「旅遊泡泡」先推短程旅遊　旅行時間5小時內國家

逛好市多見大媽脫序一幕「連翻6袋烤雞不肯停」　他1舉動神翻！

台灣AZ疫苗開打　林佳龍喊話：願意接種疫苗建立信心

快訊／AZ疫苗開打首日多少醫護接種　指揮中心1400說明

店家鐵門貼「瓜子」公休一天！　內行唸出來秒懂：老闆客家人啦

孫首次領薪！婆婆樂喊「可幫養叔叔」　人妻曝驚世夫家：年花百萬

快訊／嘉義09:11地牛翻身！規模2.9　最大震度4級

他怨羊奶只有小瓶裝又難買　內行人曝解答「關鍵在報廢率」

失業、被甩都在同一天！最衰男嘆「今年還犯太歲」　釣出更慘苦主

私人車位被亂停！「這招反擊」讓上千網友求後續　苦主現身解答

林佳龍談下個「旅遊泡泡」先推短程旅遊　旅行時間5小時內國家

豪放整球香草冰、滿滿Q彈粉條！歇腳亭「金鑽鳳梨」系列開喝了

扯！喬丹資產1年內竟蒸發140億　原因跟「籃球事業」無關

LIVE／F-5E墜海飛官羅尚樺殉職！　國防部長今早赴殯儀館哀悼

快訊／水情嚴峻恐「供5停2」　蘇貞昌坦言：史上最乾旱的一次

飛官潘穎諄「可能墜山區」！國軍加強地面搜救　兩棲攜彎刀挺進山

希拉蕊：美國應約束北京　支持台灣防禦

火箭20連敗教頭崩潰了...　記者會沈默10秒只回一個字

泰森怯戰？拒絕前拳王7億元報價　「咬耳戰2.0」泡湯了

遏止改裝車輛歪風　屏警+環保+監理「聲音照相」大執法

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

32K工讀生只做3天不幹了　老闆崩潰

今晚短波天氣變　明午好轉至週日

雨神通過！冷氣團10°C低溫水灌台

機車顧路慘被當肥羊　騎士曝過程

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

女童社區被車撞　媽媽二度發文

片子賣到打趴王牌女優！無名G奶妹收入卻超薪酸

台中25日下午2點起停水23hrs

巴哈姆特發聲明了！還原6次交涉刪文

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

工讀生做3天離職　留6字勸老闆

私人車位被亂停！他火大用這招反擊

疫苗讓人先打！挨酸民嘴炮　館長：很X掰！

更多熱門

相關新聞

32K工讀生只做3天不幹了　老闆崩潰

32K工讀生只做3天不幹了　老闆崩潰

有網友上網抱怨，朋友開飲料店應徵早班人員，連工讀生月薪都有32K起跳，每日工時7小時、月休8天，基本的員工福利都沒少，沒想到最近卻來了一名工讀生，只做了三天，就傳訊跟老闆辭職，理由是「現場單跟外送單太多，這樣我上班很累」，還建議老闆錢賺夠用就好。文章引發熱議，網友傻眼大呼「早點放生好！」

半夜落跑！他請婚假「找老婆」淚：損失65萬

半夜落跑！他請婚假「找老婆」淚：損失65萬

麵筋發霉！她開罐頭差點吐：像煮過的保險套

麵筋發霉！她開罐頭差點吐：像煮過的保險套

工讀生做3天離職　留6字勸老闆

工讀生做3天離職　留6字勸老闆

她咖啡廳看書嗆隔壁桌「安靜一點」　男客嚇傻：好

她咖啡廳看書嗆隔壁桌「安靜一點」　男客嚇傻：好

關鍵字：

爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

短裙女捷運張腿上下搖！15秒片瘋傳

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

星巴克3／22起連續5天買一送一！

檢方驗羅尚樺遺體　軍方列隊敬禮

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

男女闖國中野營8hrs！校方爆氣

狗的報恩！　汪叼禮物進門媽崩潰

32K工讀生只做3天不幹了　老闆崩潰

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」
Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面