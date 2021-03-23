高雄男窩房間「改槍ing」　警察來了...家人一問三不知

▲三民一警進入房間內嫌犯正在改造槍枝 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市日前持槍案頻傳，因此警方近來將肅槍工作列為治安重點，三民一分局日前接獲線報，一名蘇姓嫌犯持有改造槍枝、槍管、子彈，立刻成立成專案小組，前往湖內一處民宅將他查緝到案，沒想到到場就發現蘇嫌在房間內，正以砂輪機磨研改造非法槍枝與槍管，被依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移請臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

三民第一分局偵查隊於日前接獲線報，稱蘇姓嫌犯持有並改造槍枝、槍管、子彈等犯行，立即組成專案小組，埋伏蒐證完整後向法院聲准搜索票，於22日持核發搜索票，前往高雄市湖內區將蘇嫌查緝到案。

▲蘇嫌被移送橋檢。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方到場發現現場是一般住宅，發現屋子內只有蘇嫌一人，他正於某間房間內，正以砂輪機磨研改造非法槍枝與槍管，警方見狀當場予以逮捕，並起獲蘇嫌改造完成巴西金牛座黑色手槍1支(含彈匣)、改造完成槍管1支、子彈半成品3顆、黑色火藥1罐、改造槍枝工具1批等證物。40歲的蘇嫌平時以打零工維生，多年前購買道具槍來改，看網路自學，因為性能差，現在想到更新新槍管，獨自在房間內改造槍枝家人卻渾然不知，被逮後依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移請臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

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