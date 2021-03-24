「我是你的甜心菜」小三吃人夫主管獲200萬　妻怒告意外曝超高薪

▲法官表示，被告明知蔡男有配偶，且與蔡、原告均在同一公司上班，竟仍無視於此，與蔡為不正常交往。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名從事保險業的林姓女子，不顧蔡姓男主管已經結婚，且蔡妻也在同公司，竟和對方發展出不倫戀，還一起外出過夜、吃聖誕大餐。年薪高達600萬元的蔡妻發現後，氣得提告求償100萬元。法官審酌林女年薪約108萬元，因此判賠60萬元。

判決指出，蔡男和妻子2016年結婚。蔡妻控訴，林女和丈夫於2020年因日久生情發生曖昧，並發展超乎友情交往、互動，甚相約在外同宿；林女行為已侵害她的配偶權，讓她遭受嚴重打擊，身體暴瘦，精神委靡不振。

林女則否認蔡男曾贈與或借貸200萬元給她，辯稱原告並未提出相關單據佐證，若縱有借貸或贈與情形，為蔡自行處分自己財產，原告並無權利置喙；再者，由原告所提出的LINE對話紀錄，均為開玩笑，最多僅能證明蔡邀約她在台中為聖誕節交換禮物活動，並無推導出兩人一同過夜事實。

▼蔡男和林女還有外出貼臉、身體靠近、牽手的單獨合照。（示意圖／翻攝pexels免費圖庫）



高雄地院法官勘驗蔡男和林女的對話紀錄，發現蔡男說「怎麼我醉了沒失身」、林女回「我扛不動，我也秒睡，你瞬間睡著ㄟ。」法官認為，由此可知雙方外宿，否則被告當無可扛蔡男，並回覆雙方並未產生性行為，乃因均睡著之故。

林女問，「我是你的甜心菜？我是嗎？」蔡男回「當然是，不然怎麼什麼都為妳想做滿。」林女說「你沒手麻嗎」、「怎麼覺得整晚睡的不是枕頭」；蔡回「我有抱著妳睡嗎」；林說「有啊」。蔡問「我愛妳，妳愛我嗎」；林回，「默默覺得像你這樣成功優秀的人，怎麼想想不出你會喜歡我...這些日子，雖然不長，但是能感受到你對我的付出。」

另外，蔡男和林女還有外出貼臉、身體靠近、牽手的單獨合照，法官認為，由對話內容、兩人出遊情形，被告和蔡男交往行為已踰越一般朋友界線，而達到所謂親暱的男女朋友，而此種行為已足以破壞蔡男與原告相互誠實共同生活關係，破壞配偶對於婚姻和諧圓滿期待，情節重大。

法官表示，被告明知蔡男有配偶，且與蔡、原告均在同一公司上班，竟仍無視於此，與蔡為不正常交往，造成原告精神上痛苦；原告為碩士，擔任保險經紀人，月收入約50萬元，被告為大學畢業，擔任保險業務員，月收入約9萬元，因此判被告應賠償60萬元為適當。全案可上訴。