美一周2槍擊案死18人！拜登促國會通過槍枝管制法案　擬祭行政命令

▲美國總統拜登力促兌現選前承諾,要求參眾兩院通過嚴格控管槍枝的法案。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國一周內發生2起槍擊案,共造成近20人死亡,讓總統拜登在兌現槍枝控制的競選承諾上,加重更多壓力。拜登周二(23日)喊話參眾兩院的議員,應盡快合作過新的槍枝管制法。

路透社報導,拜登23日在白宮發表演說,針對近來的2起大規模死亡槍擊案表示,「我不需要再花更多時間,才能做出能拯救未來更多性命的常識之舉,我呼籲我在眾議院以及參議院的同僚們,採取行動。」

▲喬治亞州水療館遭槍擊。(圖/達志影像/美聯社)

民主黨控制的眾議院11日通過一項法案,內容是針對槍械買家擴大進行背景調查,民主黨籍總統拜登則呼籲參議院,能夠投票通過此一提案。與此同時,拜登也喊話提出禁止持有攻擊型武器的法案。

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)在記者會上指出,拜登另外還考慮祭出一系列的行政命令,以遏止頻仍發生的槍枝暴力。根據「RAND Corp」研究顯示,美國是公民槍枝持有率全世界最高的國家;「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)指出,美國每年就有4萬3000人死於槍殺,槍擊死亡率遠遠高於其他富有國家。

Photos: Heavy police presence around King Soopers in #Boulder after shooting. pic.twitter.com/rS0xLDRC7o