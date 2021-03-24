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美一周2槍擊案死18人！拜登促國會通過槍枝管制法案　擬祭行政命令

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登力促兌現選前承諾，要求參眾兩院通過嚴格控管槍枝的法案。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一周內發生2起槍擊案，共造成近20人死亡，讓總統拜登在兌現槍枝控制的競選承諾上，加重更多壓力。拜登周二（23日）喊話參眾兩院的議員，應盡快合作過新的槍枝管制法。

路透社報導，拜登23日在白宮發表演說，針對近來的2起大規模死亡槍擊案表示，「我不需要再花更多時間，才能做出能拯救未來更多性命的常識之舉，我呼籲我在眾議院以及參議院的同僚們，採取行動。」

▲▼喬治亞州水療館遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治亞州水療館遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

民主黨控制的眾議院11日通過一項法案，內容是針對槍械買家擴大進行背景調查，民主黨籍總統拜登則呼籲參議院，能夠投票通過此一提案。與此同時，拜登也喊話提出禁止持有攻擊型武器的法案。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在記者會上指出，拜登另外還考慮祭出一系列的行政命令，以遏止頻仍發生的槍枝暴力。根據「RAND Corp」研究顯示，美國是公民槍枝持有率全世界最高的國家；「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）指出，美國每年就有4萬3000人死於槍殺，槍擊死亡率遠遠高於其他富有國家。

本周22日在科羅拉多州圓石市發生的賣場槍擊案，嫌犯僅21歲，持有常步槍進入賣場後不發一語，先是擊發數槍，之後一片死寂，接著再擊發數槍，最終造成至少10人死亡，犯案動機不明。

僅在6天以前，喬治亞州3間均為亞裔人士開設的水療館也遭到連續槍擊，兇嫌同樣為白人男性，所殺害的8名死者中，6人為亞裔女性，其中又以韓裔為主，另外2名死者則是白人。嫌犯供稱自己有性成癮，為了消除誘因才會掃射水療館，警方與媒體最初也採取同樣說法，暗示水療館有提供性服務，但對於種族歧視層面有避重就輕之嫌，之後更釀成廣泛的亞裔人士抗議行動。

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