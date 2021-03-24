華裔嬤當街被打！反揍白人男網讚爆　眾籌醫藥費竟飆破2500萬　

記者蔡儀潔／綜合報導

美國舊金山的76歲的華裔老太太謝小珍（Xiao Zhen Xie，音譯），日前突遭一名白人男子襲擊，面部受到嚴重傷害，其家屬事後在GoFundMe上開設了目標為50000美元（約新台幣140萬元）的眾籌醫療費活動，不過實際所得遠遠超乎他們想象，截止目前，金額達到910274美元（約新台幣2600萬元）。

▲眾籌內容。（圖／翻攝自gofundme）

綜合外電報導，謝小珍的孫子約翰（John Chen）22日透露，最近兩日探望祖母時，她的身心健康都得到了改善，現在她精神狀態良好、情緒樂觀。

▲華人老太太持木棍將施暴者打上擔架。（圖／翻攝自推特）

對於所眾籌到的91萬美元，約翰表示，祖母希望將在GoFundMe中籌得的所有資金，捐贈給亞太裔美國人社區（AAPI Community），希望能用以打擊、反對種族歧視，因為她堅信，亞太裔美國人社區所面臨的問題要遠大於她，「希望每個人都能理解我們的決定。」

▲施暴者被送上擔架。（圖／翻攝自推特）

他接著指出，自第一批亞洲移民到達美國以來，美國本土中針對亞裔人的仇恨犯罪就一直存在，有關的仇恨犯罪亦以驚人的速度增長，光是在上周，就記錄了多宗針對AAPI社區的仇恨犯罪。

約翰表示，他們一家人同屬於亞太裔美國人社區，不能也不會繼續保持沉默，這就是為什麼決定捐贈在GoFundMe籌集的所有資金予AAPI社區，「再次感謝這段時間內支持AAPI社區和我家人的每個人。」

▲謝小珍臉部和眼睛都有受傷。（圖／翻攝自推特）

當地時間17日，謝小珍在等待紅綠燈過馬路時，突然遭到39歲的白人男子詹金斯（Steven Jenkins）毆打，左眼受到重擊，她反應過來後，開始奮力捍衛自己，拿起附近的棍子進行反擊，將對方揍得滿臉血，反被擔架抬走。此事傳出後引起廣泛關注，並獲得大量民眾的支持。