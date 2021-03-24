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美代理孕母產後9月仍在照顧女嬰！　曝原因：希望1歲前和父母團聚

▲▼美國代理孕母克里斯莉普（Emily Chrislip）產後至今9個月，仍在為原生父母照顧孩子。（圖／翻攝自Emily Chrislip臉書、IG）

▲美國代理孕母克里斯莉普產後至今9個月，仍在為原生父母照顧孩子。（圖／翻攝自Emily Chrislip臉書、IG）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名代理孕母去年5月為中國夫婦產下了一名嬰兒，但因為疫情關係，這對中國「原生父母」始終無法來到美國接孩子回去。該名代理孕母從那時起便一直帶著小孩長大，至今已經9個月了，孩子仍然在她身邊，她希望能在孩子一歲前讓親生父母團聚。

根據美國《福斯新聞17台》報導，克里斯莉普（Emily Chrislip）是住在愛達荷州（Idaho）的代理孕母，她在2018年生下親生兒子後，希望透過代孕方式協助其他不孕夫婦，實現他們為人父母的心願，因此透過加州一間仲介公司認識中國夫婦，並為對方代孕。

克里斯莉普在2019年開始開始進行代孕，預產期是在2020年5月；然而2019男12月底中國爆發疫情，到了隔年3月，美國也開始傳出大規模疫情，國際間在克里斯莉普產前2個月，瞬間各自封閉。

克里斯莉普說她很難想像時間已經過了這麼久，從她生下女嬰後至今已經9個月，而距離國際旅行恢復正常還遙遙無期，「最大的擔憂是那些限制，我不認為他們來到美國會有什麼問題，但回到亞洲可能就有問題了。所以我們試著等等看何時會解禁。」

▲▼美國代理孕母克里斯莉普（Emily Chrislip）產後至今9個月，仍在為原生父母照顧孩子。（圖／翻攝自Emily Chrislip臉書、IG）

▲克里斯莉普與丈夫，以及他們的親生兒子。（圖／翻攝自Emily Chrislip臉書、IG）

原先預定在克里斯莉普產後4周，原生父母就能從中國飛來愛達荷，順利接走女嬰，但如今如此往復必須得耗上至少3個月，這就代表中國夫婦得承受3個月無收入的負擔。克里斯莉普說，工作是維持生活開銷的必須，她能夠想像3個月無收入的情況會有多慘，今天換作是她和丈夫去中國把孩子交到原生父母手上，他們的日子也會變得極度艱難。

事實上，原生父母仍能來到美國，但途中會經過多趟轉機，他們也不想讓女嬰暴露在2019冠狀病毒（COVID-19）的環境之中。

克里斯莉普說，如今仍然只能等待，希望疫情盡早結束，「現在回顧會覺得哇塞，9個月很長，但當你坐下來仔細想一下情況又變得不太一樣，感覺過得非常過，但日子一天天過去，我們做得就是繼續生活，所以久了感覺也沒那麼不尋常了。」

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