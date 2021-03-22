　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南消防新生力軍上線　消防局新購車輛展示黃偉哲親自校閱

▲台南消防新生力軍上線「消防局新購車輛展示」活動，由台南市長黃偉哲親自到場擔任校閱官，給予消防人員鼓勵，並對安全升級版消防車輛的採購、規劃和配置表示肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南消防新生力軍上線「消防局新購車輛展示」活動，由台南市長黃偉哲親自到場擔任校閱官，給予消防人員鼓勵，並對安全升級版消防車輛的採購、規劃和配置表示肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南消防新生力軍上線「消防局新購車輛展示」活動，於22日中午12時舉行，紅色車體對應碧綠草地，配上醒目的反光條與爆閃警示燈，展開壯盛消防陣容，台南市長黃偉哲親自到場擔任校閱官，給予消防人員鼓勵，並對安全升級版消防車輛的採購、規劃和配置表示肯定。

▲台南消防新生力軍上線「消防局新購車輛展示」活動，由台南市長黃偉哲親自到場擔任校閱官，給予消防人員鼓勵，並對安全升級版消防車輛的採購、規劃和配置表示肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，消防車輛是消防人員執勤最倚重的工具之一，為了維持良好戰力，消防局會持續汰換老舊車輛，並根據使用單位需求，配置符合轄區特性的車種及搶救器材，自打造到驗收的種種細節，都邀請使用單位親自參與規劃、設計及檢覈，並於交車後進行諸多面向的問卷調查，其中使用單位滿意度更高達100%。

▲台南消防新生力軍上線「消防局新購車輛展示」活動，由台南市長黃偉哲親自到場擔任校閱官，給予消防人員鼓勵，並對安全升級版消防車輛的採購、規劃和配置表示肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局2020年新購水箱、水庫車使用電腦化操作面板搭配英製幫浦，出水穩定且體積較小，自帶降噪、溫控及不需維修處理的機械式密封，節省車內空間和維修成本。水庫車參酌使用者回饋，增設左右車側影像顯示，有助駕駛者查看消防栓位置，避免重複移車，爭取救災時效。

救助器材車搭載國內最大、最快充氣能力的氣瓶空壓機，照明燈塔改用可無線遙控的LED燈具，遠端操作便捷、無須預熱且使用壽命更長，其人性化控制系統，更將所有車載設備控制系統整合於單一面板，還兼具保養提醒及錯誤警示功能。

▲台南消防新生力軍上線「消防局新購車輛展示」活動，由台南市長黃偉哲親自到場擔任校閱官，給予消防人員鼓勵，並對安全升級版消防車輛的採購、規劃和配置表示肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了執勤安全，行車安全也是消防局力求精進的目標，消防局自2020年起便陸續推動十大車輛安全防範措施，經統計2020年1至12月份出勤車禍肇事共12件，與2019年同期26件相比減少54％，顯見消防局努力的方向是正確的。消防局災害搶救科科長邱淵明指出，除了搶救專用配備，消防局新購車種的安全裝置更可謂「內外兼備」，如水箱、水庫車配備個別胎壓偵測、環景式視野輔助系統、反光標識和爆閃警示燈；救助器材車增設吊臂荷重比例提示燈，可以更直觀的掌握吊掛作業安全；雲梯車內建車身動態穩定系統、自動剎車系統、斜坡起步輔助系統和車道偏移警示系統，預防車輛發生失重、失速、下滑、偏移等問題，將可能造成的傷害減到最低。

▲台南消防新生力軍上線「消防局新購車輛展示」活動，由台南市長黃偉哲親自到場擔任校閱官，給予消防人員鼓勵，並對安全升級版消防車輛的採購、規劃和配置表示肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，汰換消防車輛是維持消防戰力很重要的一環，車輛的規劃配置更須因時因地制宜，除了強化各式搶救設備，近年來也陸續增加各種主動、被動式行車安全裝置，希望增加消防車輛的行車安全性，但最重要的是，請市民朋友們能優先禮讓消防救災及救護車輛，讓消防人員能快速、順利、安全抵達現場，保障市民生命財產安全。

錶殼+海軍深藍色運動錶帶

ET快訊
強烈冷氣團達標「比預期還凍」！　鄭明典曝原因
快訊／升級強烈冷氣團！越晚越冷　下雨時間曝
七星潭總裁已咬6狗！臘腸破肚慘死　「2關鍵」害慘牠
蕭彤雯「不菸、沒家族病史」罹肺腺癌　醫揭年齡關鍵：6種人注意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國原民運花蓮進帳16金19銀18銅　總獎牌數暫居全國第二

桃園市區拖板車鋼板未紮牢掉落　還好沒砸到人車

台南消防新生力軍上線　消防局新購車輛展示黃偉哲親自校閱

共榮共享共管！東管處都蘭鼻旅服基地開發案　獲部落會議同意

110年全中運雲林防疫大升級　5座防疫智能潔淨門進駐

花蓮「粥會」暮春書畫展開幕　103歲粥友現場揮毫獲滿堂采

大陸沙塵影響全台　台南市環保局全力減緩空污

民眾與環保局攜手合作 火速行動查獲露天燃燒維護空氣品質

「海神」15天前衝邊坡！國道同地點2起巧合　男載3人再撞

護理師確診滿週年　鄭文燦感謝「和頌」協助防疫任務

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

全國原民運花蓮進帳16金19銀18銅　總獎牌數暫居全國第二

桃園市區拖板車鋼板未紮牢掉落　還好沒砸到人車

台南消防新生力軍上線　消防局新購車輛展示黃偉哲親自校閱

共榮共享共管！東管處都蘭鼻旅服基地開發案　獲部落會議同意

110年全中運雲林防疫大升級　5座防疫智能潔淨門進駐

花蓮「粥會」暮春書畫展開幕　103歲粥友現場揮毫獲滿堂采

大陸沙塵影響全台　台南市環保局全力減緩空污

民眾與環保局攜手合作 火速行動查獲露天燃燒維護空氣品質

「海神」15天前衝邊坡！國道同地點2起巧合　男載3人再撞

護理師確診滿週年　鄭文燦感謝「和頌」協助防疫任務

雄獅「帛琉泡泡團」今開賣！首航7.6萬含首次PCR檢測　行程飯店曝光

雙眼流出「血色眼淚」！25歲女急就診　醫證實：罕見疾病

工研院宣布2050全院淨零碳排放　成立「淨零永續策略辦公室」

4.45萬劑AZ疫苗開打！　兩圖秒懂新冠疫苗「接種前、後」注意事項

社區飄超濃屎味！竟是惡鄰每天「屎從天降」　住戶慘遭擊中怒報警

趙少康拋35位中常委減至15位　黨主席別鄉愿快改革

打疫苗後「背有點痠痠的」　陳時中笑：不知道是不是心理作用

BL劇「兄弟禁忌戀」！　他熊抱哥哥討呼呼…腐女瘋：血槽已空

趙少康批中常委搞壞名聲　「蔣經國以後歷任黨主席都有責任」

「AZ疫苗爆血栓」民怨不敢打　陳時中提「H1N1經驗」：沒打風險高

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

地方熱門新聞

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

月初海神衝邊坡　同地點再釀4傷

國道1南下207.2K　自小客衝入邊坡

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

暗夜彰化竹林大火　烈焰焚燒嚇人

北海岸出現「藍眼淚」　當地人驚：第一次

長榮女PO文逼跪 　保生宮：不曉得

青埔「置地廣場桃園」振興活動結合市民卡

台南公園燕潭傳出女子溺斃

暗夜爆胎困深山　枋寮警摸黑1小時入山救援

黃偉哲視察五月天演唱會交管防疫

台南大隆田生態文化園區啟用

護理師確診滿週年　鄭文燦感謝「和頌」

藝如春風到官田和氣商行熱鬧開張

更多熱門

相關新聞

大陸沙塵衝擊　台南市環保局全力減緩空污

大陸沙塵衝擊　台南市環保局全力減緩空污

中國沙塵影響台灣空氣品質，台南市環保局22日上午起兵分多路前往容易產生揚塵的土石方堆置場、營建工地進行查核，及檢查大型工廠的空污防制設備等，同時至醫院學校等周邊執行老舊機車攔檢作業及怠速車輛稽查勸導作業，更提前於21日清晨5時加強洗街，盡全力減緩空品不良程度。

奇美感染科醫師蘇柏安施打AZ疫苗第一針

奇美感染科醫師蘇柏安施打AZ疫苗第一針

台南帽T怪盜專偷四角褲！出沒地點曝　阿伯出事了

台南帽T怪盜專偷四角褲！出沒地點曝　阿伯出事了

世界最大焊接螺帽廠清晨大火　500平方公尺廠房燒毀

世界最大焊接螺帽廠清晨大火　500平方公尺廠房燒毀

快訊／台南轎車撞貨櫃車！4人拋飛

快訊／台南轎車撞貨櫃車！4人拋飛

關鍵字：

台南消防生力軍黃偉哲校閱

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

即／桃園中原大學大四生墜樓亡！

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

反骨正妹被酸民罵哭　酷炫怒截圖開告

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

蕭彤雯驚傳罹患肺腺癌零期！　打噴嚏像卡車輾過

交往7天就嘿咻14歲小女友　高中男全部認罪下場很慘

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面