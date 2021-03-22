台南消防新生力軍上線　消防局新購車輛展示黃偉哲親自校閱

▲台南消防新生力軍上線「消防局新購車輛展示」活動，由台南市長黃偉哲親自到場擔任校閱官，給予消防人員鼓勵，並對安全升級版消防車輛的採購、規劃和配置表示肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南消防新生力軍上線「消防局新購車輛展示」活動，於22日中午12時舉行，紅色車體對應碧綠草地，配上醒目的反光條與爆閃警示燈，展開壯盛消防陣容，台南市長黃偉哲親自到場擔任校閱官，給予消防人員鼓勵，並對安全升級版消防車輛的採購、規劃和配置表示肯定。

消防局局長李明峯表示，消防車輛是消防人員執勤最倚重的工具之一，為了維持良好戰力，消防局會持續汰換老舊車輛，並根據使用單位需求，配置符合轄區特性的車種及搶救器材，自打造到驗收的種種細節，都邀請使用單位親自參與規劃、設計及檢覈，並於交車後進行諸多面向的問卷調查，其中使用單位滿意度更高達100%。

消防局2020年新購水箱、水庫車使用電腦化操作面板搭配英製幫浦，出水穩定且體積較小，自帶降噪、溫控及不需維修處理的機械式密封，節省車內空間和維修成本。水庫車參酌使用者回饋，增設左右車側影像顯示，有助駕駛者查看消防栓位置，避免重複移車，爭取救災時效。

救助器材車搭載國內最大、最快充氣能力的氣瓶空壓機，照明燈塔改用可無線遙控的LED燈具，遠端操作便捷、無須預熱且使用壽命更長，其人性化控制系統，更將所有車載設備控制系統整合於單一面板，還兼具保養提醒及錯誤警示功能。

除了執勤安全，行車安全也是消防局力求精進的目標，消防局自2020年起便陸續推動十大車輛安全防範措施，經統計2020年1至12月份出勤車禍肇事共12件，與2019年同期26件相比減少54％，顯見消防局努力的方向是正確的。消防局災害搶救科科長邱淵明指出，除了搶救專用配備，消防局新購車種的安全裝置更可謂「內外兼備」，如水箱、水庫車配備個別胎壓偵測、環景式視野輔助系統、反光標識和爆閃警示燈；救助器材車增設吊臂荷重比例提示燈，可以更直觀的掌握吊掛作業安全；雲梯車內建車身動態穩定系統、自動剎車系統、斜坡起步輔助系統和車道偏移警示系統，預防車輛發生失重、失速、下滑、偏移等問題，將可能造成的傷害減到最低。

市長黃偉哲表示，汰換消防車輛是維持消防戰力很重要的一環，車輛的規劃配置更須因時因地制宜，除了強化各式搶救設備，近年來也陸續增加各種主動、被動式行車安全裝置，希望增加消防車輛的行車安全性，但最重要的是，請市民朋友們能優先禮讓消防救災及救護車輛，讓消防人員能快速、順利、安全抵達現場，保障市民生命財產安全。

錶殼+海軍深藍色運動錶帶

