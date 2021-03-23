　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

望穿秋水盼甘霖　嘉南藥理大提供再生水助鄰里使用

▲嘉南藥理大學透過「再生水類產線工廠」、人工濕地，提供周邊鄰里民眾灑水、澆灌及沖洗等非人體接觸之生活次級用水，歡迎民眾洽詢取用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學透過「再生水類產線工廠」、人工濕地，提供周邊鄰里民眾灑水、澆灌及沖洗等非人體接觸之生活次級用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學響應台南市政府節水措施，於全台缺水大危機之際，在符合現行法律的規範下，透過嘉藥「再生水類產線工廠」、人工濕地，提供周邊鄰里民眾灑水、澆灌及沖洗等非人體接觸之生活次級用水，歡迎民眾洽詢取用。

此外，而高雄路竹科學園區廠商也未雨綢繆，與嘉藥環境永續學院商議再生RO水配送事宜，共度此缺水難關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉藥指出，台灣面臨56年來降雨量最少的乾旱，全台17座水庫大缺水，限水危機時有所聞，再生水「黑水變藍金」，已成為另一個值得考量的選項，繼台南市水利局開放安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南等水資源回收中心，提供次級用途放流水後，2019年底甫成立的嘉藥「再生水類產線」工廠也呼應政府節水方針，計畫開放校園之優質再生水來供附近民眾自由取用，期盼能在雨季正常來臨前一起度過缺水之急。

▲嘉南藥理大學透過「再生水類產線工廠」、人工濕地，提供周邊鄰里民眾灑水、澆灌及沖洗等非人體接觸之生活次級用水，歡迎民眾洽詢取用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥「再生水類產線」工廠配置國家級大型再生水廠的標準化產線，包括高階過濾單元，如：超過濾薄膜組（UF）及逆滲透薄膜組（RO）等，每日可產出200噸UF再生水供校內使用，水情吃緊時也可計畫性生產每日約100噸RO再生水，可支援鄰近南部科學園區內科技廠，為南部水資源提供彈性調度。透過再生水廠量產優質再生水供校園使用，嘉藥年節省自來水用量超過10萬噸，相當於每年可節省100萬元水費，尤其在水情吃緊的當下，更顯再生水的珍貴性與重要性。

▲嘉南藥理大學透過「再生水類產線工廠」、人工濕地，提供周邊鄰里民眾灑水、澆灌及沖洗等非人體接觸之生活次級用水，歡迎民眾洽詢取用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在教育部優化技職校院實作環境計畫支持下，嘉藥坐擁國家級設備的再生水類產線工廠，除了供給再生水外，更為學生實作實習課程提供理想的場域，成為完美的「再生水類產線與人才培育基地」，整座再生水場耗資近5000萬，包括一座再生水類產線工廠、再生水資源物聯網系統暨監控中心、機電設備實習工廠、配管配線實習工廠等四處實作場地，再結合校園既有的五座污水處理廠、一座人工濕地、中水回收沖廁及澆灌的水道設施、單元操作及水質分析實驗室、下水道設施操作維護技能檢定考場等場域，嘉藥儼然成為國內大專校院中再生水及下水道工程技術人才最完整的培育基地。

▲嘉南藥理大學透過「再生水類產線工廠」、人工濕地，提供周邊鄰里民眾灑水、澆灌及沖洗等非人體接觸之生活次級用水，歡迎民眾洽詢取用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長李孫榮表示，此次與鄰里分享再生水是希望能與大家一起挺過缺水危機，李校長同時指出，氣候變遷造已造成經常性的缺水問題，再生水資源需求日趨明顯，勢必將帶動相關人才需求，嘉藥環境永續學院率先投入再生水人才培育，校園內就擁有完善的實作環境，加上國內超過30家水資源相關的優良企業或機構共同簽訂產學合作聯盟的支持，與破百位學生考取「下水道設施操作維護乙級技術士」的優異表現，希望大家一同關注水環境建設的發展。

錶殼+海軍深藍色運動錶帶

ET快訊
驚悚畫面曝！嘉義高鐵大道車禍　女醫檢師「失去呼吸心跳」車變形
史上首宗金金併過關！　富邦金收購日盛金
快訊／無法播猿、獅、龍主場賽事　麥卡貝怒回應！
今天起看不到　ELEVEN宣布中止LINE、麥卡貝及Twit
KIMIKO婚宴「每人一隻大龍蝦」　霸氣現場照曝光
特斯拉闖紅燈撞飛多部機車　女駕駛：自動駕駛的錯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中曝打完AZ疫苗昨晚發燒！首日1578醫護接種「盼加快腳步」

望穿秋水盼甘霖　嘉南藥理大提供再生水助鄰里使用

長榮「旺」起來　家長會預購鳳梨200箱讓學生學習研發相關產品

重機爭上國道！最新一季檢核成果公布　仍有不良駕駛行為

搶先拿「最新款iPhone」？妹子連設21個鬧鐘　萬人驚呆：101限定版

北市婦上香途中遭公車輾斃　肇事司機曾當選2次模範駕駛員

百元快剪通關密語！內行揭「2口訣」男性必學　剪出來跟髮廊一樣

高雄左營、鼓山2里今晚緊急停水！影響9.5萬戶　搶修破裂管線

今晚「全台中獎」通通有雨！2地區雨最大　周五起冬天暖回小夏天

豐原高中反恐課程驚見「處決」！學生背部滿是紅點　校方回應了

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

吳宗憲：鹿希派改名「吳鮭頭」我打死他！　心疼侯佩岑遭攻擊..謝忻一旁躺槍XD

錯過交流道！三寶駕駛國道突停下 鬼切還跨槽化線...他嚇爆連按喇叭

屏東漁港攤位「用嘴拉緊塑膠袋」　親口包裝打結...目擊者喊：反胃！

陳時中曝打完AZ疫苗昨晚發燒！首日1578醫護接種「盼加快腳步」

望穿秋水盼甘霖　嘉南藥理大提供再生水助鄰里使用

長榮「旺」起來　家長會預購鳳梨200箱讓學生學習研發相關產品

重機爭上國道！最新一季檢核成果公布　仍有不良駕駛行為

搶先拿「最新款iPhone」？妹子連設21個鬧鐘　萬人驚呆：101限定版

北市婦上香途中遭公車輾斃　肇事司機曾當選2次模範駕駛員

百元快剪通關密語！內行揭「2口訣」男性必學　剪出來跟髮廊一樣

高雄左營、鼓山2里今晚緊急停水！影響9.5萬戶　搶修破裂管線

今晚「全台中獎」通通有雨！2地區雨最大　周五起冬天暖回小夏天

豐原高中反恐課程驚見「處決」！學生背部滿是紅點　校方回應了

親戚質疑不打扮小孩「讓她們穿很醜」！　吳鳳老婆答案被網友讚翻

火球少年發威！不只徐若熙　洪總也把曾峻岳放進6搶1

他改名狂做惡夢「變鮭魚被吃掉」！　命理師列2點警告：恐破財

她肚子超脹！醫一劃…炸出「5KG食人花肉彈」纏滿血管　化驗結果曝

馬思純男友「超渣約砲黑歷史」被挖出！　粉絲嚇壞：快逃啊姐

蘇貞昌帶頭接種疫苗是「打假針」？　媒體人曝真相：怎麼可能

歷經腰椎開刀、肺結核　董子浩首度一軍先發

接受捐精誕下混血兒！《超人回來了》首位單親媽加入　公開育兒經

陳時中曝打完AZ疫苗昨晚發燒！首日1578醫護接種「盼加快腳步」

防被告落跑！科技電子監控中心首曝光　主監控室設10.5米電視牆

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

生活熱門新聞

台中25日下午2點起停水23hrs

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

32K工讀生只做3天不幹了　老闆崩潰

Netflix代碼公開！「100040」全是18禁

今晚全台中獎通通有雨！2區雨最大

機車顧路慘被當肥羊　騎士曝過程

雨神通過！冷氣團10°C低溫水灌台

女童社區被車撞　媽媽二度發文

今晚短波天氣變　明午好轉至週日

男帶女友吃火鍋　她一開Google評論傻了：渣

片子賣到打趴王牌女優！無名G奶妹收入卻超薪酸

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

巴哈姆特發聲明了！還原6次交涉刪文

更多熱門

相關新聞

55週年校慶週健康登場

55週年校慶週健康登場

嘉南藥理大學喜迎創校55週年生日，並於3月9日啟動一系列校慶活動，從體育賽事到音樂盛事，從白天到夜晚，從室內到室外，不論是熱情揮灑或是吃喝玩樂的各式活動應有盡有，不只要與全體嘉藥師生同享喜樂，更邀請鄰近的社區、學校共襄盛舉，與所有彼此珍惜的夥伴們攜手迎向更好更新的未來。

嘉藥結盟關廟青文化協會

嘉藥結盟關廟青文化協會

嘉藥跨域學習工作坊寓教於樂

嘉藥跨域學習工作坊寓教於樂

嘉藥建立智慧醫療產學合作網

嘉藥建立智慧醫療產學合作網

嘉藥反毒無遠弗屆

嘉藥反毒無遠弗屆

關鍵字：

甘霖嘉藥再生水鄰里

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

安卓手機爆閃退災情！簡單1招解決

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

江宏傑好感度暴增…福原愛全盤皆輸

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

台中25日下午2點起停水23hrs

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

狗的報恩！　汪叼禮物進門媽崩潰

快訊／「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆

獨／身影曝光！羅尚樺孕妻進靈堂瞬間淚崩

「張鮭魚之夢」被爆放鳥YouTuber...自付8千

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」
Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面