望穿秋水盼甘霖　嘉南藥理大提供再生水助鄰里使用

▲嘉南藥理大學透過「再生水類產線工廠」、人工濕地，提供周邊鄰里民眾灑水、澆灌及沖洗等非人體接觸之生活次級用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學響應台南市政府節水措施，於全台缺水大危機之際，在符合現行法律的規範下，透過嘉藥「再生水類產線工廠」、人工濕地，提供周邊鄰里民眾灑水、澆灌及沖洗等非人體接觸之生活次級用水，歡迎民眾洽詢取用。

此外，而高雄路竹科學園區廠商也未雨綢繆，與嘉藥環境永續學院商議再生RO水配送事宜，共度此缺水難關。

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嘉藥指出，台灣面臨56年來降雨量最少的乾旱，全台17座水庫大缺水，限水危機時有所聞，再生水「黑水變藍金」，已成為另一個值得考量的選項，繼台南市水利局開放安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南等水資源回收中心，提供次級用途放流水後，2019年底甫成立的嘉藥「再生水類產線」工廠也呼應政府節水方針，計畫開放校園之優質再生水來供附近民眾自由取用，期盼能在雨季正常來臨前一起度過缺水之急。

嘉藥「再生水類產線」工廠配置國家級大型再生水廠的標準化產線，包括高階過濾單元，如：超過濾薄膜組（UF）及逆滲透薄膜組（RO）等，每日可產出200噸UF再生水供校內使用，水情吃緊時也可計畫性生產每日約100噸RO再生水，可支援鄰近南部科學園區內科技廠，為南部水資源提供彈性調度。透過再生水廠量產優質再生水供校園使用，嘉藥年節省自來水用量超過10萬噸，相當於每年可節省100萬元水費，尤其在水情吃緊的當下，更顯再生水的珍貴性與重要性。

在教育部優化技職校院實作環境計畫支持下，嘉藥坐擁國家級設備的再生水類產線工廠，除了供給再生水外，更為學生實作實習課程提供理想的場域，成為完美的「再生水類產線與人才培育基地」，整座再生水場耗資近5000萬，包括一座再生水類產線工廠、再生水資源物聯網系統暨監控中心、機電設備實習工廠、配管配線實習工廠等四處實作場地，再結合校園既有的五座污水處理廠、一座人工濕地、中水回收沖廁及澆灌的水道設施、單元操作及水質分析實驗室、下水道設施操作維護技能檢定考場等場域，嘉藥儼然成為國內大專校院中再生水及下水道工程技術人才最完整的培育基地。

嘉藥校長李孫榮表示，此次與鄰里分享再生水是希望能與大家一起挺過缺水危機，李校長同時指出，氣候變遷造已造成經常性的缺水問題，再生水資源需求日趨明顯，勢必將帶動相關人才需求，嘉藥環境永續學院率先投入再生水人才培育，校園內就擁有完善的實作環境，加上國內超過30家水資源相關的優良企業或機構共同簽訂產學合作聯盟的支持，與破百位學生考取「下水道設施操作維護乙級技術士」的優異表現，希望大家一同關注水環境建設的發展。

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