徐耀昌首度登東森農場王令麟相挺回饋　外銷等級巨峰葡萄熱賣近5000公斤

▲苗栗縣長徐耀昌首度化身購物專家（左3），與東森購物董事長王令麟（左2）、購物專家怡君（左1）、東森購物執行長彭鴻珷（右1）、果農詹勛安（右3）一起推銷卓蘭外銷等級巨峰葡萄。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

今年受到疫情影響，農漁產品外銷受阻，為了幫助農民挺過難關，東森購物特別推出《東森農場》系列，陸續與中央、地方首長合作一起推廣產地直送的優質農產，22日下午邀請到第11位縣市首長，苗栗縣長徐耀昌首度來到東森購物，大推日本人都要飛來台灣搶單、具外銷等級的當季巨峰葡萄，一組2箱，每箱重達2公斤，東森價1,050元，東森購物董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣，等於半買半相送，甚至比市售價格更划算，節目一開播後，引起搶購熱賣近5000公斤。

苗栗卓蘭出產水梨、葡萄、楊桃、柑桔4大水果，不僅是台灣重要水果產地，更有「水果王國」之稱，這次東森農場力推的「巨峰葡萄」，為二收冬果，成熟的果實約當50元硬幣大小，每串均以套袋栽培，除減少農藥殘留機率，可安心品嚐，種植出來的巨峰葡萄更是果香濃郁、甜度高、酸度小，入口後Ｑ彈有咬勁之外，果實外層裹有一層白霜「果粉」，不必沖洗浸泡就能直接食用，連同果皮一起吃下，攝取豐富的營養精華。

▲東森農場嚴選苗栗卓蘭外銷等級巨峰葡萄，一組2箱，每箱重達2公斤，東森價1,050元，再加碼回饋50%東森幣，開賣後造成熱銷，而果香濃郁、甜度高的巨峰葡萄，吸引王令麟忍不住當場吃上一口。

▲苗栗一年四季都有很好的農特產品，徐耀昌（中）為農民爭取一條行銷通路，希望日後能與東森購物平台合作。

為了推銷卓蘭在地優質的巨峰葡萄，徐耀昌暫時把公務放一邊，專程北上到東森購物台為果農站台、加油，不光是拚買氣，更希望透過東森行銷為農民多開拓一條行銷通路，也帶給消費者多一層食品安全的保證，「因為東森本身就是品質保證，感謝東森購物董事長王令麟提供一個好的平台，雙方能夠一起合作、互相加持的話，對於銷售農產品是好事。苗栗一年四季都有很好的農特產品，除了葡萄，還有草莓、柑橘、杭菊、文旦柚等，另外也有新鮮漁獲，盼未來能與東森購物平台維持夥伴關係持續合作，在生產履歷方面，我們一定會幫農民嚴格把關，不符合標準的，絕對下架。」

除了苗栗卓蘭巨峰葡萄，東森農場好康一檔接一檔，23日下午15:20東森購物34頻道，彰化縣長王惠美也將首度化身購物專家，推廣彰化縣社頭鄉珍珠芭樂。東森購物長期支持在地優質農產，東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋給農民，今年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼。

東森農場秉持東森嚴選精神，對品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後廣受熱烈好評，不僅秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味，而多年來尋找各地好物，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業。

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