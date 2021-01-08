張麗善首登東森農場王令麟再加碼回饋　27500包黑金剛花生全賣光

▲東森購物推出《東森農場》系列8日邀請到第13位縣市首長，雲林縣長張麗善（右3）首度化身購物專家，與(由左至右)購物專家怡君、東森新聞雲社長陳國君、雲林縣政府農業處長吳芳銘、東森新聞雲副董事長馬詠睿、雲林縣工商發展投資策進會總幹長許宇甄等人，一同促銷「北港黑金剛花生」。（圖／記者湯興漢攝，以下同)

記者洪菱鞠／台北報導

雲林縣是全台最大花生產地，全台種植面積兩萬公頃，雲林就佔了7成產量，但過去小農種植花生，收成大多交給盤商收購，價格起伏不定，為了力挺小農，東森購物推出的《東森農場》系列邀請到第13位縣市首長，雲林縣長張麗善首登購物台為「北港黑金剛花生」促銷，經溫火焙炒的黑金剛花生，每箱11包，東森價799元，東森購物董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣相挺，開賣後熱烈搶購2,500組共計27,500包完銷。

▲花生達人余明政的黑金剛花生，從整地、播種到包裝，必須經過15道關卡才能成就出一包包香脆可口的花生，堅持給最好的品質。

黑金剛花生是台灣特有種，必需歷經120天的成長期，較一般花生在土壤裡要多成長20天，口感更香濃細緻之外，營養成份也更優，尤其花生仁外層薄膜富含花青素呈現黑紫色，為天然抗氧化劑，是黑金剛花生的註冊商標，連同薄膜一起吃下才是最好。

來自雲林北港的花生達人余明政，是第三代手種花生傳人，於2015年和妻子創立品牌「花田囍事」，標榜以天然栽種，一年一種，當季新鮮採收，為生產最頂級的黑金剛花生，堅持120天足日採收，並以人工日曬連續一週以上，頂著大太陽，反覆把花生翻面曝曬，讓每一顆受熱均勻，帶出香氣及酥脆感。

余明政說，黑金剛花生從整地、播種、施肥、拔草、淹水、收成、曬穀、蓋被、掀被、裝袋、吹選、篩選、炒製、二篩到包裝，足足有15道關卡才能成就出一包包香脆可口的花生，雖然過程辛苦，但為了堅持品質，寧願沒有花生出貨，也不願給出不好的品質。

▲對於第一次化身購物專家，張麗善直呼「心情非常興奮」。

與小農同台的張麗善，第一次化身購物專家幫忙叫賣花生，難掩興奮心情直說，「有機會到東森購物台推廣雲林縣最棒的農產品，介紹給全台鄉親好朋友非常開心。雲林縣環境得天獨厚，不只有濁水溪、北港溪、虎尾溪等重要溪流，造就土壤肥沃、礦物質特別豐富，種植出來的無論是稻米、花生、蒜頭等都是一級棒，今天特地介紹花生，希望能夠讓大家吃了以後好事『發生』。」

張麗善提到，無論是風吹日曬或下大雨，當面臨天災時，更能突顯農民的毅力與耐性，只是很多消費者住在都會區，沒辦法體驗他們的辛苦，但透過主持人的大力推廣，可以知道農民的堅持其實就是對品質的堅持，希望種植出最好農產品讓大家享用。

農曆新年即將到來，張麗善歡迎民眾多多訂購雲林黑金剛花生，過年吃喜氣討個好彩頭，對於《東森農場》節目一開賣，銷售就直衝，也讓她在現場直呼「終於知道為什麼東森購物行銷通路這麼好，這麼多消費者能夠接受。」

▲張麗善歡迎民眾多多訂購雲林黑金剛花生，過年吃喜氣討個好彩頭，並感謝東森購物提供平台和銷售管道幫助小農。

張麗善表示，由於小農本身是獨立作業，必須要有更好的管道來行銷，如果穩定收入、獲利多的話，也會有信心想要繼續經營下去，非常感謝東森購物台對於小農的關心，提供平台和銷售管道，幫助小農，就是幫助雲林縣農業永續發展。另外，東森購物也用了非常高的標準嚴選產品，相信一定是品質保證，能夠讓消費者滿意。

東森購物與雲林縣政府首度攜手後，雙方未來也可望再有合作機會，張麗善指出，雲林縣不只是台灣最大的糧倉，也是最大的蔬果中心、最大的畜產中心，其中養豬頭數為全台第一，共有超過156萬頭豬，尤其現在面對萊豬進口，為了讓大家吃得安心、買得放心，未來雲林縣零瘦肉精聯盟的豬肉也可透過東森購物台來行銷，讓民眾買到健康安全的豬肉，對於食品安全不再憂慮。

東森購物長期關心地方農民，推出《東森農場》系列節目與多位地方首長、政府官員，支持在地優質農產，東森新聞雲社長陳國君表示，東森購物秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，協助小農把最好的農特產品推廣到全台各地，同時加碼回饋東森幣，鼓勵民眾用購買來支持小農，目前東森農場已經與13個縣市合作，將持續和更多縣市進行農特產品的推銷。

東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，去年在疫情衝擊下，更是率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、台南東山柳丁火速完銷36萬顆，午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

東森農場嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持在地農業。

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