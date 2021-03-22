補貨趁現在！保養彩妝大牌下殺5折起　嬰兒肌面膜只要9元

▲東森購物ETMALL推出專櫃夯品「大牌價到」3折起。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

春天到，除了肌膚要換季保養，各大品牌也紛紛推春季新品彩妝，網購平台瞄準換季需求，祭出開架、專櫃夯品下殺3折起，不用等到母親節檔期，先用優惠價入手SK-II青春露、蘭蔻、植村秀等明星品之外，鎖定指定時段還可搶到9元KOSE嬰兒肌面膜、99元1028超吸油蜜粉餅等超殺爆品。

東森購物ETMALL站上推出專櫃限定優惠，精選資生堂、蘭蔻、雅詩蘭黛、倩碧、契爾氏、安耐曬等夯品，祭出「大牌價到」3折起，回購率超高的明星暢銷商品SK-Ⅱ青春露230ml優惠價3,454元、契爾氏亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜 125ml優惠價860元、經典熱銷的資生堂百優精純乳霜75ml限量加大版優惠價2,340元，消費滿額並登記最高送1,100折價券+東森幣、萊爾富超取春季送限量咖啡。

▲momo春季彩妝下殺5折起。（圖／momo提供）

momo購物網集結眾多美妝品牌大廠新品上架，像是專櫃系列的蘭蔻、植村秀、PONY EFFECT、雪花秀，還有開架式的INNISFREE、ZA、艾杜紗、INTEGRATE等，涵蓋粉底、眼彩、唇彩下殺5折起，全館單筆消費滿3888元即可登記抽10% momo幣回饋。此外，即日起至3/31還有「植村秀母親節預購會」全面下殺7折起、「IPSA生日慶」下單就送品牌海洋風提袋、消費滿額送指定好禮以及「佳麗寶品牌週」等好康優惠齊發。

momo分享，今年春季彩妝受口罩配戴習慣的影響，底妝延續去年輕薄的「自然系裸妝」；眼妝則有別於去年的閃亮質地，以亮眼奪目「煙燻眼妝」為流行趨勢，眼線筆也成為消費者關注的重點；唇彩新品聚焦在保濕持久的「柔霧、緞光」兩種質地。

蝦皮購物推出「蝦皮直送」，3/18～3/24活動期間祭出「整點瘋搶品」、「今日限定超強品」、「百元有找」三大專區全網最低價，3/23限定的雅詩蘭黛特潤小棕瓶祭出5折價1,999元、雅漾舒護活泉水專區價229元，另外，整點瘋搶品精選多款必搶爆品，每日12、18點整點開搶，3/24再加碼1點、9點、13點、19點、22點六大時段，例如1028超吸油蜜粉餅99元、KOSE嬰兒肌面膜9元、M.A.C超持妝無瑕粉底液899元，消費滿額於活動頁登記再抽iPhone 11。