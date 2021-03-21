支持在地高麗菜！彰化辦包水餃大賽　可上東森購物專區支持農民





▲彰化縣政府舉辦包水餃比賽。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府為了推廣在地優纖高麗菜及台灣豬，今天舉辦一場包水餃大賽，現場有25組親子隊參加，其中還有年齡2歲的幼兒，看著這群可愛的小幼童包水餃的功夫可是一點都不馬虎，相當的有趣，縣長王惠美呼籲可上東森購物《彰化好物購專區》及小三美日網站購買認證的優質農特產品，用行動支持彰化農民。

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▲彰化高麗菜產地價格直落。（圖／記者唐詠絮攝）

今年沒有雨水，彰化及雲林高麗菜盛產，溪湖果菜市場高麗菜批發價掉到每公斤6、7元。雲林縣政府農業處推出團購，一箱200元免運費送出，受到農友的好評，而彰化高麗菜種植面積逾850公頃，是全國第四的高麗菜產區，年產量達3萬9千多公噸，目前行銷至加拿大、韓國，外銷數量已達20噸，且加工製成的水餃、煎餃也行銷至日本，這2天在台北希望廣場農民市集舉辦彰化週活動，購買彰化縣農特產品消費300元以下贈送高麗菜1顆，買越多送越多。

▲彰化縣政府舉辦包水餃比賽。（圖／記者唐詠絮攝）

農業處長邱奕志表示，為了協助彰化縣農友行銷高麗菜，縣府已輔導加工業者收購400噸高麗菜加工，也輔導縣內鮮勁農業生產合作社外銷10噸高麗菜至加拿大，並媒合台北市木柵集應廟向縣內農友採購12公噸高麗菜，拓展多元行銷通路。

王惠美更強調，彰化也是全國第三的養豬大縣，創造102億的產值，彰化優鮮健康豬肉也很好吃，當彰化健康豬與高麗菜結合，就成了好吃的水餃，今天的「誰是餃餃者」比賽，選出前三名還有最美獎及最大獎，歡迎大家吃當季、享當季。

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