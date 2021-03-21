張麗善、吳芳銘下田親摘高麗菜　感謝企業帶頭認購50萬噸

▲張麗善、吳芳銘下田親摘高麗菜。（圖／雲林縣政府提供，下同）



政治中心／綜合報導

高麗菜豐產價格下滑，影響農民生計，雲林縣長張麗善自1月起號召企業團體踴躍團購，協助農民銷售。國內企業炳翰機構21日也認購50噸高麗菜，約50萬元，轉送社福團體傳播愛心，希望藉以拋磚引玉，帶動企業照顧社會之責。

張麗善為了表達感謝，特地邀請炳翰機構董事長李炳翰及公司員工21日一起體驗親手採摘高麗菜的農家樂，並頒贈感謝狀。炳翰機構董事長李炳翰及總經理侯信宏帶領全體同仁，在雲林莿桐的高麗菜園體驗一日農作，感受農民耕作的辛勞。

張麗善表示，高麗菜是餐桌美食佳餚裡精彩的一道靈魂料理，近期因氣候適宜蔬菜盛產，市場價格不佳，縣府從年前即透過國內外銷售管道積極媒合，獲得許多單位及各界善心人士大力支持，累計已媒合銷售達857公噸。

李炳翰表示，炳翰從事有機人參種植、研發、製造及行銷已逾30年，秉持「尊重生命，健康祥和」的經營理念，市場遍布國內外，且長期關懷社會弱勢提供所需，並且樂意承擔更多社會責任。願以點滴愛心、匯集成河，你我同行。

雲林縣農業處處長吳芳銘表示，農業處自年前即積極協助處理高麗菜產銷狀況，依據農糧署供苗預警資料，高麗菜盛產的狀況約至4月中左右會緩解，而近期氣候穩定高麗菜品質佳，價格實惠，正是品嘗的好時機；且高麗菜有多種料理方式，不只是能清炒、煮火鍋，還能醃製、曬乾等，簡單料理就能品嘗到高麗菜不同的美味，歡迎大家踴躍購買，一同吃當季，食在地。

除媒合蔬菜外，雲林縣府針對鳳梨產銷問題亦超前部署，農業處目前推出個人和團購預購促銷，預購將在4月中旬後安排出貨，希望大家提前預購，品嘗風味絕佳的雲林鳳梨。