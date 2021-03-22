網購快閃秒購　單日2場限時特賣、好康商品買1送1

▲東森購物ETMALL推出專櫃夯品「大牌價到」3折起。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

網購搶好康，東森購物ETMALL針對保養換季需求，精選專櫃限定夯品，祭出「大牌價到」3折起；生活市集「321快閃秒購節」，主打點數經濟、優質品牌利兩大策略，指定品牌點數3倍送、單日2場限時特賣、好康商品買1送1；松果購物瞄準連假商機 電玩遊戲、按摩家電4折起。

季節轉換，肌膚保養也要有換季對策，針對向來習慣靠櫃買保養品的女性消費者，東森購物ETMALL正推出專櫃限定優惠，精選資生堂、蘭蔻、雅詩蘭黛、倩碧、契爾氏、安耐曬等夯品，祭出「大牌價到」3折起，回購率超高的明星暢銷商品SK-Ⅱ青春露230ml優惠價3,454元、契爾氏亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜 125ml優惠價860元、經典熱銷的資生堂百優精純乳霜75ml限量加大版優惠價2,340元，消費滿額並登記最高送1,100折價券+東森幣、萊爾富超取春季送限量咖啡。

生活市集打造「321快閃秒購節」，精選民生日用、3C家電、美食大賞、居家收納等超過百樣商品供選購，即日起至3/23止，全站下單並登記享該筆訂單4%集集點回饋、單筆訂單滿321元即可參加登記抽「凱達大飯店百宴雙人自助餐」，目前約有8成訂單來自行動端，每日的中午12點和晚間8點再針對APP用戶推出「限時特賣1元up」。期間購買人氣品牌P&G寶僑、聯合利華、金百利品牌館商品，點數加碼3倍送，等於享12%回饋。

▲生活市集限時推出321快閃秒購節。（圖／翻攝自生活市集）

松果購物瞄準連假商機，即日起至4/15推出「解憂玩具城」，集合電玩遊戲、按摩家電、療癒小物等上百款商品4 折起，Switch 3D瑪莉歐+狂怒世界特價1,450元，PS5數位版主機+《PHILIPS 環繞音響 Sound Bar》+《第二把控制器》特價20,907元，豪華款頸部高規8顆按摩椅墊特價2,487元。