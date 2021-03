拜登「登機3連摔」爆危險信號！　前白宮醫生認：不對勁

▲拜登日前登機時的三連摔,讓外界再度對其健康狀況產生質疑。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

美國總統拜登最近在登上空軍一號時連續跌倒3次,健康狀況引發外界關注。曾服務過3位美國總統的前白宮醫生傑克森(Ronny Jackson)表示,拜登的身體狀況明顯「不對勁」,更質疑拜登對民眾隱瞞了自己的健康狀況,還認為「這是一個嚴重的危險信號」。

I served as White House physician under THREE Presidents. I’ve seen what it takes physically AND mentally to do the job. I can tell you right now that the way Biden is hiding from the public is a MAJOR red flag. Something’s not right!

綜合《華盛頓觀察家報》等外媒報導,傑克森21日在推特發文稱,「我曾在3位總統任期內擔任過白宮醫生。我見識過這份工作需要多少體力和腦力。我現在可以告訴你,拜登對民眾隱瞞了自己的健康情況,這是一個嚴重的危險信號。有點不對勁!」

這名曾在2020年2月提出,拜登「可能需要接受認知測試」的傑克森醫生,曾在2013年至2018年期間,擔任美國前總統小布希、歐巴馬和川普的白宮醫生。去年11月,他當選為德州第13國會選區的代表。

I know folks have seen that President Biden slipped on his way up the stairs to AF1, but I’m happy to report that he is just fine and did not even require any attention from the medical team who travels with him. Nothing more than a misstep on the stairs.