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桃園鐵玫瑰熱音賞熱烈報名中　副市長李憲明化身推廣大使

▲2021桃園鐵玫瑰熱音賞熱烈報名中，副市長李憲明化身推廣大使超Cool。(圖／文化局提供)

▲2021桃園鐵玫瑰熱音賞熱烈報名中，副市長李憲明(右三)化身推廣大使。(圖／文化局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

戴上黑色墨鏡，穿上超炫鐵玫瑰熱音賞特製黑色T恤，桃園市副市長李憲明23日與「董事長樂團」吉董、「魚丁糸」可田、「滅火器」大正、「1976」阿凱、「八十八顆芭樂籽」阿強五大樂團代表合組「MIT」–Made In Taiwan、Music In Taoyuan，23日於桃園展演中心化身《2021桃園鐵玫瑰熱音賞》推廣大使，引來陣陣尖叫，直呼好Cool喔！

▲2021桃園鐵玫瑰熱音賞熱烈報名中，副市長李憲明化身推廣大使超Cool。(圖／文化局提供)

▲《2021桃園鐵玫瑰熱音賞》今年邁入第9屆。(圖／文化局提供)

副市長李憲明表示，全台最具規模的音樂盛事《2021桃園鐵玫瑰熱音賞》，今年邁入第9屆，賽制升級擴大，不限國籍、曲風、人數，以校園組及社會組競賽，4月7日截止報名，更首度為入選團隊打造完整系統化培訓課程，總獎金高達150萬元，期待發掘培育更多優秀樂壇新秀，達到鼓勵臺灣多元創作及提升音樂素質的目的。

▲2021桃園鐵玫瑰熱音賞熱烈報名中，副市長李憲明化身推廣大使超Cool。(圖／文化局提供)

▲《2021桃園鐵玫瑰熱音賞》熱烈報名中。(圖／文化局提供)

今年除了提升總獎金到150萬元，也禮聘兩大專業音樂品牌SONY MUSIC索尼音樂、StreetVoice街聲，為入選團隊設計全系列專業培訓課程、各組前三名也將由金獎團隊打造單曲，並進行合輯數位上架，完整規劃打造明日之星。評審總召由索尼音樂華語事業處副總經理許惟援擔任，許從事唱片業幕後工作20多年，經手無數成績斐然的華語唱片打造華語流行音樂的天王天后如蔡依林、徐若瑄、王心凌等。

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