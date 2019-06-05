首屆「桃園設計獎」即刻報名　總獎金達50萬

▲首屆「桃園設計獎」專業評審團。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年局即日起，向18到30歲之間的年輕設計高手，發出「2019桃園設計獎」邀請，參加以《叢生。Vitality 》為主題，總獎金達50萬元的設計大賽，徵求充滿創意、風格前衛，以及渴想改變世界的大計畫，一起透過設計Make Our Life Better！

青年局5日指出，首屆「桃園設計獎」徵件時間即日起至6月30日截止，分為「視覺與商業設計」、「數位與多媒體設計」、「產品與工業設計」等三大組，聘請由青年設計圈中，網路熱度極高的美感細胞團隊、重視社會影響力育成的Impact Hub、Moon Shine夢想動畫的設計師、知名工業設計工作室器研所、紀錄片《只有大海知道》導演崔永徽等各界菁英組成專業評審團，將挑出各組的前15強，在9月20到23日「桃園設計展」決賽中，爭逐各組金獎8萬、銀獎5萬、銅獎3萬的肯定。

▲「2019桃園設計獎」以《叢生。Vitality 》為主題。（圖／青年局提供）

為了凝聚桃園在地的設計能量，青年局近月來，串聯9校25系的「桃園設計學群聯盟」，更支援了桃園8校15系的成果展覽，使得在新一代設計展、文青勝地松山文創園區中的許多設計科系畢展中，都能看到該局支持學子勇敢造夢的身影。

青年局表示：「桃園設計科系在學生目前超過7,000人，每年畢業生人數超過1,800人，桃園有著相當強大的設計人才庫，相信總有一天我們的桃園學子不用再往台北去，在桃園就能有發展空間！」