「欠栽培」當副市長　行銷「跟著桃捷一起去旅行」他道小時夢

▲副市長李憲明(右)體驗彩繪風箏手作課程，不經意說起「小時候愛畫畫」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為行銷「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行活動，桃園市副市長李憲明16日和桃捷志工夥伴們，一起體驗彩繪風箏手作課程，不經意說起他「小時候愛畫畫，曾參加畫畫比賽得獎」、但因「欠栽培」已多年未拾畫筆…李憲明並代表市長鄭文燦，感謝桃捷志工們協助桃捷的營運，表示退休後也將加入志工行列。

▲副市長李憲明謙稱愛畫畫但「欠栽培」。▼「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行活動好康多。（圖／記者楊淑媛攝）

隨著疫情趨緩，國旅正夯，桃園捷運公司推出「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行活動，首發團邀請桃捷志工一起出遊，16日於機捷A18站附近的青塘園遊客中心舉辦體驗彩繪風箏手作課程及說明會，並發布機場捷運沿線有那些好吃、好玩、好買的商家景點！

▲體驗彩繪風箏手作課程。（圖／記者楊淑媛攝）

副市長李憲明由觀旅局局長楊勝評、桃捷公司董事長劉坤億、總經理蒲鶴章等人陪同，一起和到場桃捷志工夥伴們同樂。桃捷董事長劉坤億說，「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行活動，將在7月至9月間陸續推出，6月下旬開放活動報名。

7月份行程包含：7月8日、7月16日推出A10山鼻站-大古山農夫體驗之旅。7月22日、7月23日推出A7體育大學站-志清湖踏青野餐趣。桃捷公司推薦沿線車站景點行程，絕對讓您玩得過癮、吃得特別，歡迎民眾踴躍報名參加。其中，7月1日起至9月20日，原價320元的「仲夏一日票」買一送一，還可憑票沿線商家購物享折扣。

・夏天剛開始，現在買最好