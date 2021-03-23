羅明才提打疫苗後休2天　蘇貞昌：你們沒讓我休息啊

記者羅婉庭／台北報導

行政院長蘇貞昌23日立法院施政報告並備詢，國民黨立委羅明才關心蘇揆施打AZ疫苗後應休息2天，蘇貞昌回應，「你們也沒讓我休息啊，我在這裡站了一整天」。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣首批牛津AZ新冠疫苗22日開打，蘇貞昌和衛生福利部長陳時中當天一早到台大醫院率先接種疫苗，讓國人施打更安心。

國民黨立委羅明才質詢時提問，「聽說打完疫苗要休息2天？」，蘇貞昌秒回，「你們也沒讓我休息啊！我在這裡站了一整天」，羅明才說，「如果真的不行，你就休息啊」，蘇則回應：「我好好的沒有不行，不需要休息」。此番對話引起現場一片笑聲。

溫玉霞質詢時也問蘇貞昌，施打AZ疫苗後身體是否有不適？手是否還舉得起來？蘇貞昌力即舉起左手說「沒問題！」，強調自己身體都好好的。至於是否建議蔡英文也要帶頭接種，蘇貞昌說，蔡英文總統有對他說，一切配合指揮中心，總統都願意。不過，在國民黨立委林文瑞質詢時，蘇貞昌多次咳嗽，並以手帕捂嘴。

▲蘇貞昌施打疫苗。（資料照／記者周宸亘攝）

其他人也看了這些新聞...

►快訊／有信心 蔡英文、賴清德願意施打「國產疫苗」

►蘇貞昌施打AZ疫苗照片曝光 5張現場圖破除「假針」傳言

►快訊／蘇貞昌手比「OK」 陳時中陪同進台大施打AZ疫苗

更多熱門新聞...

►亞東醫院AZ疫苗開打 醫護響應：不打疫苗疫情就沒有結束的一天

►亞東院長林芳郁打新北第一針 侯友宜：4900人登記第一波施打

►中央只准新北4家醫院開打 侯友宜：光分配給醫護的量劑都不足

►振興一下我們的美麗