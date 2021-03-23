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蘇貞昌打疫苗「沒拔黃色針套」？　查核中心列2疑點駁：錯誤訊息

▲行政院長蘇貞昌22日接受AZ疫苗接種。（資料照／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌22日接受AZ疫苗接種。（資料照／行政院提供）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌偕同衛福部長陳時中昨日上午赴台大醫院帶頭接種AZ疫苗，不過由於過程未公開媒體拍攝，出現「打假針」傳聞，其中之一，是網路訊息稱「蘇貞昌注射疫苗的黃色針套沒有拔下來，沒有注射疫苗」。對此，台灣事實查核中心23日列2個爭議點澄清上述訊息為「錯誤訊息」。

社群媒體流傳訊息指稱「是我眼花嗎？注射針針套沒有拔起來，能打嗎？唬爛喔」，且附圖蘇貞昌施打AZ疫苗的畫面，並將針筒上的黃色處圈出來，指稱是針套。

對此，事實中心查核指出，爭議點一，傳言搭配蘇貞昌注射疫苗的照片指稱「蘇貞昌注射針套沒有拔起來」，其原始畫面為何？查核中心檢視由行政院提供蘇貞昌注射疫苗時的影片，從畫面中可以清楚看到，台大護理師先將針筒拆封，使用針筒從AZ疫苗罐中抽取疫苗，並確實將AZ疫苗的針頭，注射在蘇貞昌的手臂上。

爭議點二，網傳「注射疫苗的黃色針套沒有打開」，此黃色處是什麼？在打疫苗的流程的作用為何？事實查核中心表示，（一）、經採訪台大醫院新冠肺炎門診醫師張皓翔，對方表示，針具上黃色處為針頭的一部分，由於針頭有粗細之分，不一樣的針頭粗細會使用不一樣的顏色來方便區別，蘇貞昌所使用的黃色針頭為25號針頭，是由台大醫院準備的針頭，其餘針具皆是使用中央統一配發的針具。

張皓翔補充，中央沒有要求醫院一定要全部使用中央所配發的針具，而在22日疫苗施打的過程中，護理師前後一共使用了兩副針頭，第一副由中央配發，用來抽取疫苗，因為抽疫苗的時候，針頭可能會變鈍，所以抽完疫苗後，會更換成第二副針頭，用新的針頭來施打疫苗，避免讓施打的人疼痛或造成注射不順的狀況，蘇貞昌施打所使用的黃色針頭即是後來換上的第二副針頭。

事實查核中心指出，（二）、亞東醫院護理師表示，網傳照片指稱的「黃色針套」是針頭，並不是針套。一般在施打疫苗時，會將針筒上的透明針套拿下，再由針頭從疫苗罐裡抽取疫苗。該護理師說，照片上的黃色針頭是25號針頭，是較為細的針頭，目前在施打疫苗時多用較細的黃色針頭，降低施打的疼痛感。

（三）、查核中心檢視台大醫院提供，台大副校長張上淳22日於台大醫院注射疫苗時的影片，影片中1分32秒至1分42秒處可看到，護理師用空針筒抽取疫苗後，隨後換上較細的黃色針頭，最後再施打於張上淳的手臂。

事實查核中心還說，另外檢視亞東醫院22日注射AZ疫苗第一劑的照片，護理師在注射AZ疫苗時，使用黃色針頭注射疫苗。

最後，事實查核中心列2點總結傳言指稱「黃色針頭」為針套為「錯誤」訊息：1、檢視蘇貞昌注射疫苗影片，護理師確實將AZ疫苗的針頭，注射在蘇貞昌的手臂上；2、台大醫師、亞東醫院護理師均表示，網傳照片上顯示的黃色處是「25號黃色針頭」，並非是傳言指稱的針套。

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關鍵字：

蘇貞昌AZ疫苗事實查核

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