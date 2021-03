她勇敢單膝下跪示愛！求婚影片網瘋傳　校方「太恥辱」怒開除

▲巴基斯坦情侶在校內求婚後遭校方開除。(組圖/翻攝自推特/@novelistic_gwrl、@BawaGeeNobody)

記者葉睿涵/綜合報導

巴基斯坦拉合爾大學(University of Lahore)一名女學生佳瓦蒂(Hadiqa Javaid)最近在校內,公開向男友阿邁德(Shehryar Ahmad)獻花示愛,倆人隨後相互擁抱在一起。現場影片在網路走紅後,沒想到卻讓這對情侶慘遭校方開除。

綜合《巴基斯坦日報》等外媒報導,佳瓦蒂3月12日在校內單膝跪下,手捧一束鮮花向男友阿邁德示愛,阿邁德接過鮮花後,把她拉向自己,並給女友一個溫暖的擁抱。圍觀的同學們除了為他們加油獻祝福外,還將這幅溫馨的畫面拍下後上傳到網路,並引起一陣瘋傳。

不過這對情侶的舉動並未受該校認可。教務處在當天發出聲明指出,佳瓦蒂和阿邁德「嚴重不當的行為已違反校規」,因此校方成立了一個特別紀律委員會對倆人展開調查,並要求學生到場說明。校方指出,佳瓦蒂和阿邁德倆人皆未出席說明會,因此校方援引校規第9條,開除了他們的學籍。

