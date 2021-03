豪奢婚禮「狂撒百萬鈔票」…賓客拼命低頭搶錢！　嗨翻現場曝光

▲豪奢婚禮「狂撒百萬鈔票」。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

新冠肺炎疫情期間,許多新人因禁止群聚而無法辦婚禮,或是因疫情而失業,經濟狀況陷入困難。而巴基斯坦一個大戶人家在舉辦婚禮時,竟直接爬上住家屋頂,在所有人的面前開始「大撒百萬鈔票」,讓底下賓客嗨翻天。

An hour of currency notes rain at the wedding ceremony in #Narowal, city of #Pakistan. The bridegroom's brother & relatives climbed on the roof of the shop & showered 2 million notes. Thousands of rupees were looted by childrens from wedding party. @LandofPakistan @ShowbizAndNews pic.twitter.com/XDJLK2PYCZ