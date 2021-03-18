豪奢婚禮「狂撒百萬鈔票」…賓客拼命低頭搶錢！　嗨翻現場曝光

▲豪奢婚禮「狂撒百萬鈔票」。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情期間，許多新人因禁止群聚而無法辦婚禮，或是因疫情而失業，經濟狀況陷入困難。而巴基斯坦一個大戶人家在舉辦婚禮時，竟直接爬上住家屋頂，在所有人的面前開始「大撒百萬鈔票」，讓底下賓客嗨翻天。

An hour of currency notes rain at the wedding ceremony in #Narowal, city of #Pakistan. The bridegroom's brother & relatives climbed on the roof of the shop & showered 2 million notes. Thousands of rupees were looted by childrens from wedding party. @LandofPakistan @ShowbizAndNews pic.twitter.com/XDJLK2PYCZ — ADNAN HAMEED (@AHQ600) March 14, 2021

根據《Prime Time Zone》報導，彭加省東北部那勞瓦市（Narowal）的那拉德瓦（Navradeva）家族15日舉辦婚禮時，新郎和新郎的家人突然爬到屋頂上，接著開始拿出約200萬盧比（約台幣36.5萬元）的鈔票開始對著底下狂撒，影片也在推特曝光，現場賓客全都嗨翻了。

據了解，這場「鈔票雨」總共下了近1個小時。新娘的兄弟表示，他希望每個人都能感受到家族婚禮的喜悅；新郎的弟弟也特地從美國趕回來參加婚禮，當天所有的親戚不論大人小孩，全都爬上屋頂撒錢，屋頂下的人們也都低頭狂撿。而路過的貧困居民也說，他從未見過這樣的婚禮。

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