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當著小孩面前輪姦母親！高速公路性侵案結果出爐　2犯人遭判死

▲▼性侵犯馬力（Abid Malhi）和阿里（Shafqat Ali）。（圖／翻攝自推特／@AbWaheedJI）

▲高速公路性侵案的犯人馬力和阿里遭巴基斯坦當地法庭判死。（圖／翻攝自推特／@AbWaheedJI）

記者葉睿涵／綜合報導

一名法國母親在巴基斯坦的高速公路上發現汽油用光了，於是將車停在路邊，和2個孩子一起等待救援。豈料，附近的2名男子這時突然闖入她的車內，當著孩子的面將這名母親輪姦後，還搶走了她身上的財物。拉合爾法庭最近將2名犯人判死，巴國也在去年11月通過反性侵法令的草案。

綜合BBC和WDRB電視台報導，這名法國母親於2020年9月9日，與2名孩子行駛在拉合爾（Lahore）的高速公路時，才發現他們車上的汽油用光了。她連忙給住在古吉蘭瓦拉（Gujranwala）的親戚打電話求助，並將車停在路邊等待警方救援。

▲▼高速公路。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲嫌犯當著孩子的面，將他們的母親拖到高速公路旁的草叢中輪姦。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

這時，2名約莫30歲出頭的男子馬力（Abid Malhi）和阿里（Shafqat Ali）突然破窗而入，當著孩子的面將她從車上拖到路邊的草叢，對她進行輪姦外，還搶走了她身上的錢、珠寶和ATM提款卡。警方趕抵現場後，女子將此事告知警方，並提供了一些攻擊者的基本描述。警方證實，這名女子受到了精神創傷。

不過在隔天的記者會上，拉合爾的高級警官謝赫（Umar Sheikh）卻質疑，這名女子理應知道，她不該在夜間獨自帶著孩子開車，也不應該選擇一條如此僻靜的高速公路，更不應該在出發前未確認車上有足夠的汽油才上路，暗示她要承擔部分責任。他說，這名法國母親可能「誤以為巴基斯坦也和法國一樣安全」。

▲▼巴基斯坦總理伊姆蘭汗。（圖／翻攝自Facebook／Imran Khan）

▲伊姆蘭汗對性侵案的發生感到憤怒，並催生了該國的「反性侵法令」。（圖／翻攝自Facebook／Imran Khan）

謝赫的言論傳開後，引起不少巴基斯坦民眾的憤怒和抗議。許多人紛紛走上街頭，要求政府保護女性權益，社交軟體上「#高速公路性侵案」（#motorwayincident）的標籤也成為熱門話題。總理伊姆蘭汗（Imran Khan）憤怒表示，「保護婦女是政府的重要任務和責任」，而巴國內閣也在2020年11月24日通過反性侵法令的草案。拉合爾法庭在今年3月20日判定，馬力和阿里犯有輪姦、綁架、搶劫和恐怖主義罪，因而宣判死刑。

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