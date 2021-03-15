路過電桿…下秒慘觸電！15歲少年淪焦屍斃命　驚揭供電特權黑幕

▲當地居民透露，高壓電線之所以穿越Paryal區，就是為了供電至當地具影響力人士的所在區域。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦旁遮普省一名15歲少年13日路過高壓電桿旁，怎知接下來卻突然觸電，當場死亡，但仍未知詳細事發經過。目前已發現死者遺體有嚴重燒焦痕跡，且該處高壓電線是專為一名當地具影響力的大人物土地供電，早已被抗議多次。

巴基斯坦英文媒體《快遞論壇報》（The Express Tribune），事發於主要工商業城市拉瓦平第（Rawalpindi）的Paryal區，該名15歲少年經過一根高壓電桿時瞬間觸電身亡。儘管仍不清楚詳細事發經過，但已知死者遺體事後呈現燒焦（charred）狀態。

警方已把死者遺體轉移至區總部醫院進行驗屍程序，並於相關作業完成後，將遺體交還家屬。據了解，死者父親2個月前才因交通事故喪命。

當地居民透露，高壓電線之所以穿越Paryal區，就是為了供電至當地具影響力人士的所在區域，儘管多次向伊斯蘭堡電力供應公司（IESCO）投訴、要求拆除，但始終沒有下文。如今發生憾事，當地人也說，假若接下來得不到公正對待，將對電力公司提起謀殺訴訟，發起示威。

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