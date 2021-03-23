F5E半年內奪2命　何志偉：加速汰換30年以上設備

▲立委何志偉。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2架F-5E戰機22日於訓練時發生擦撞，上尉飛官潘穎諄仍失聯中，羅尚樺飛官則因逃生時座椅彈射，導致頭部外傷顱內出血死亡；F5E戰機意外事故頻傳，對此，民進黨立委何志偉要求，加強汰換30年以上設備，保護我國飛官。

檢方初步研判，羅尚樺於戰機擦撞時，彈射座椅彈射時釀頭部外傷顱內出血，終因中樞神經休克死亡。而F-5E已經不是第一次發生事故，上一次意外發生於2020年10月，飛官朱冠甍在執行訓練時，因為發動機故障最終墜海，他雖然也跳傘逃生，卻遭降落傘繩勾纏住，最終吃水過多失去生命跡象，送醫後不幸殉職。

對此，何志偉表示F-5E機齡老舊，已在外交國防委員會上提出加速汰換30年以上的設備，在飛官守護我們領空安全的同時，也應該給予他們最好的裝備。另外，國軍目前仍持續搜救失聯的潘穎諄，何志偉也請大家繼續為潘穎諄飛官集氣，希望能出現轉機。

針對本次意外，空軍參謀長黃志偉已下達「天安特檢」的命令，除了警戒機、地面對應當前空勤部隊，以及必要作戰的飛機之外，其他訓練和演習通通暫停，全部的機種通通暫停。

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