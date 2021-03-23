F-5E一再失事　陳以信：空軍應加速完成新型彈射椅換裝

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

空軍兩架F-5E戰鬥機22日於訓練時發生擦撞，造成中尉飛官羅尚樺殉職，上尉潘穎諄仍下落不明，羅尚樺初步死因判為戰鬥機彈射時，造成頭部外傷、顱內出血，導致中樞神經休克。國民黨立委陳以信23日再度呼籲，F-5E一再失事，空軍應加速完成換裝新型彈射椅。

陳以信23日在臉書發文表示，F-5E再失事，去年十月底F-5E墜海，飛官朱冠甍不幸殉職，雖然失事原因仍在調查，但當時他就認為可能與該機種老舊彈射椅有關，因此在國防部質詢時，以美韓全面為F-5更換彈射椅為例，要求空軍儘快更換F-5E彈射椅。

陳以信表示，後來他與空軍幾次協調，終於獲得空軍首肯立案，將在今年底開始更換設備，目的就是希望珍惜每一位飛官生命，不要看到憾事再度發生。沒想到事隔不到幾個月，彈射椅還來不及換發，昨天再有兩架F-5E擦撞失事，很遺憾雖然注意到問題，卻仍來不及挽救兩條寶貴生命，令人感到非常痛心。

陳以信呼籲，空軍這次一定要痛定思痛，加速完成F-5E新型彈射椅換裝作業，確實珍惜飛官生命並保護國家安全。

回顧陳以信去年11月4日質詢當時的國防部長嚴德發，他提到韓國2010年6月墜毀一架F-5E，兩位飛官殉職，一個月後便決定花費420萬元美金，更換150架F-5F彈射椅，增加飛行員逃生機會；美國在2019年也將F-5N換裝和F-35同型的彈射椅，目的就是在危急時刻，可有最大機會保護飛行員生命。

陳以信當時要求，國防部應考慮換裝F-5E彈射椅，雖然只剩幾年可用，可能花費兩、三百萬美金，但只要能夠保住任何一位飛行員性命，相信都是值得的，嚴德發當時則正面回應會請空軍全面評估。

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