朱冠甍殉職146天！前世情人照爆鼻酸　妻淚：少了你什麼都難一點

▲當時女兒才幾個月大。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

「F-5E早晚會出事。」去年10月，殉職飛官朱冠甍的母親在鏡頭前哭喊著，沒想到時隔5個月，台東志航基地再傳憾事。這段時間以來，朱妻總會在IG分享女兒的成長紀錄，用呢喃口吻訴說著思念，從字裡行間更能感受到，她想努力堅強，卻忍不住心痛的糾結情緒，格外令人鼻酸。

飛官朱冠甍去年10月在執行訓練時，因發動機故障墜海，雖然跳傘逃生，卻遭傘繩勾纏住，吃水過多失去生命跡象，送醫後不幸殉職，留下一對妻女。

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▲朱妻和女兒定居台東。（圖／翻攝自IG）

朱妻目前跟1歲5個月大的女兒定居台東，也在IG認真記錄下寶貝女兒的成長歷程。去年耶誕節，朱妻PO出和女兒看海的黑白照，說著「日子一天一天過，不敢細數我們多久沒見了⁣，每個漫漫長夜，也想不起是怎麼熬過來的⁣，夜很黑，路很長，是不是走完這段最辛苦最黑暗最絕望的路⁣，你就會在那個盡頭等著我們⁣。」

她總會在家中的每個角落，發現老公的蹤跡、氣息，「常常一不小心，想著如果這一切都沒有發生⁣，現在的我們，會是什麼樣子？⁣一遍又一遍的播放手機裡的語音訊息⁣，有多久沒叫我老婆了呢⁣？有多久沒說愛我了呢⁣？不要緊...平安，只想要你平平安安。」

▲父女合照。（圖／翻攝自IG）

上個月5日，朱妻放上女兒可愛的側影，淡淡寫道「一樣的日常，少了你，什麼都難了一點。」她也堅強表示，和女兒正努力著，「連同身邊的大家都一起陪著我們努力，你肯定也是吧？八十天了，今天終於又能再好好抱抱你​。第一百天，想念又多了一點。」

在最新的一篇中，朱妻放上父女合照，輕語道「曾經在這裡我們一起做夢一起走，再見了。」而網友們則紛紛鼻酸打氣，「知道一切都很不容易，新的一年依舊大家陪伴著妳走下去，加油」、「想哭就好好大哭一場，女兒會是一輩子的陪伴」、「字字句句都是淚，辛苦了」。

▼朱冠甍殉職146天。（圖／翻攝自IG）