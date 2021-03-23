雲端最前線／蔡英文下令全力搜救飛官！蘇貞昌、陳時中搶打AZ疫苗？

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台東空軍志航基地2架F-5E戰鬥機22日發生擦撞墜海意外，導致26歲中尉飛官羅尚樺不幸殉職，而另名飛官上尉潘穎諄目前則下落不明。對此，總統蔡英文23日表示，已經要求國防部全力搜救，並釐清事故原因，且向家屬表達誠摯的哀悼。《雲端最前線》23日邀請台北市議員鍾小平、台北市議員許淑華、資深媒體人單厚之以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲行政院長蘇貞昌接受AZ疫苗接種。（圖／行政院提供）

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中22日一起赴台大醫院，接種AZ疫苗全台第一針，而蘇貞昌23日上午被問及身體狀況時，也笑回「好好的！」；陳時中建議，總統蔡英文及副總統賴清德可以先不用急，待國產疫苗研發成功，施打國產疫苗會很有意義。蘇貞昌和陳時中搶打AZ疫苗是為安定人心？總統蔡英文會等國產疫苗研發成功再接種？

針對中廣董座趙少康參選國民黨主席機率極低，因「一年條款」而不符合資格，外傳高雄前市長韓國瑜因此態度鬆動。外界質疑，韓國瑜再度回到被動等抬轎的姿態，國民黨可能再次淪陷。對此，黨主席江啟臣日前回應媒體追問時，強調會尊重每個人的選擇。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。