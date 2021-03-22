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「像煮過的保險套！」開罐頭見麵筋發霉　她差點吐：還在保存期限

▲稀飯,醬瓜,罐頭,麵筋。（圖／記者李佳蓉攝）

▲麵筋。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，日前買了土豆麵筋的罐頭，心血來潮打算當配菜吃時，一打開卻發現麵筋發霉了，以為是過期，但商品有效期到2023年，這樣的品質讓他超生氣，直呼「像是煮過的保險套，超反胃」，決定要投訴消基會。對此，該公司也回覆，商品都是真空包裝無防腐劑，要等檢驗過後才會知道是什麼原因。

女網友在臉書「爆怨公社」發文，打算吃土豆麵筋當晚餐的配菜，結果一打開看到一條灰褐色的東西浮在上面，原來是土豆麵筋發霉，她以為是商品過期，但有效期限到2023年1月27日，還沒有超過保存期限，「真不知道知名品牌有在電視打廣告，竟然是這樣品質！不就好險我發現，如果被家人不知情吃下去誰負責？真的有夠噁心」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／／爆怨公社）

▲原PO疑似買到發霉的土豆麵筋。（圖／翻攝自Facebook／／爆怨公社）

貼文一出後，許多網友留言表示，「怎麼這麼像皺巴巴的鮑魚」、「看到這樣，還會不小心吃下去的人，我也是佩服」、「陳年麵筋」、「在好的成品也是會有不良率的」、「我以為是黑白特效」、「啊這條麵筋他就缺氧啊」、「看起來就像豆干厝的陳年鮑魚」。

還有網友分享恐怖的經驗，「去年吃一樣的產品吃到小強～直到今天沒在吃過土豆麵筋，有陰影」、「我買過三次，有2次吃到一半都發現有小隻的小強，但我忘記哪個品牌了，到現在都不敢買土豆麵筋罐頭」。

《ETtoday新聞雲》記者致電該公司業務部，對方表示，今天已經去找過消費者，但下午五點才拿到商品，要送回公司品管部，隔日才會知道商品的狀況，「不知道是消費者開過放很久，還是原本就已經發霉要等在進一步的檢驗」，商品都是無防腐劑，真空包裝，不可能會發生發霉的狀況，進一步消息還有待品管處檢驗。

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土豆麵筋罐頭爆怨公社

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