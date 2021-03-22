工讀生做3天「嫌飲料店訂單多」離職　勸老闆「賺錢夠用就好」

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名網友21日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，朋友是某飲料店的老闆，員工月薪都是32K起跳，月休8天，沒想到卻有一名工讀生只上班3天，就嫌棄工作太累，提出離職還「建議」老闆錢賺夠用就好。不過，這篇文章PO出僅僅8小時，就吸引超過3400名網友熱議，有人力挺老闆，也有人列舉6大疑點幫工讀生抱不平。

▲原PO朋友的飲料店，有一名工讀生只做3天就離職。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO提到，朋友是開飲料店的，早班有4名員工，每人月薪都是32K起跳，從早上9點做到下午4點，中午輪流休息1小時，工作期間飲料全部喝到飽，另外還有三節禮金、生日禮金，休假則是月休8天，做滿一年特休3天，該加薪的都有加，沒想到卻有一名工讀生只做3天就辭職。

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工讀生在訊息中表示，「因為店裡的現場客的單跟外送的單太多了，這樣我上班很累，所以決定明天就沒有要上班，謝謝老闆的照顧！其實我很想繼續做下去，只是現場客的單跟外送的單太多。建議老闆賺錢夠用就好，單可以少接一點。」

原PO表示，店裡沒單的時候，這名工讀生都在玩手機，身為老闆的朋友也從未干涉，結果卻收到這樣的離職訊息，實在很無奈。而這篇文章PO出僅僅8小時，就吸引超過3400名網友留言討論，力挺老闆的網友認為，「以飲料店來說，這福利很好了啊」、「這員工根本是草莓族」、「心態有很大的問題」、「現在的人就是不耐操」。

▲老闆不反對員工在沒有訂單時玩手機。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

不過，也有力挺工讀生的網友列出6大疑點，包含加薪是加多少、營業地區是否太偏遠、上班一天總共有多少休息時間、禮金詳細金額、條件好為何請不到正職員工、沒訂單的時間有多長，「重點是，老闆為什麼不敢自己PO文？」

而大多數網友認為整件事情沒有正確的對與錯，畢竟老闆和員工考量的點不一樣，「工作是自由的，想換就換，無誤」、「就算只做3天，員工也有離開的權利，我想老闆不用太過生氣，如果對給員工的薪資與福利有信心，不用怕找不到人」。