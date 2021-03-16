我在案發現場／蛇蠍女編3套劇本亂偵辦　測謊專家4題組擊潰心防

▲八里雙屍案媽媽嘴店長謝依涵前後共說了3版本的自白，讓檢警決定使用測謊突破心防。（圖／網友提供）



記者陳豐德／綜合報導

2013年八里媽媽嘴咖啡店長謝依涵，下藥迷殺乾爹陳進福與他的妻子張翠萍，遭逮捕後第一版自白猛咬老闆呂炳宏等3人才是主謀，後續又說出了她沒有涉案、是陳進福殺害張翠萍等二、三版自白，將檢警耍得團團轉；刑事局測謊專家林故廷應邀出馬，他在Podcast節目《我在案發現場》揭密測謊經過，當時僅憑4道題組就擊潰謝依涵心防，讓她在測謊室內嚎啕大哭道出真相。

▲點擊收聽Podcast《我在案發現場》進入謝依涵的測謊室。

現任三重分局分局長林故廷可說是台灣的測謊界權威，不僅融合美、日作法創建台灣現行測謊體制，包含319槍擊案、南迴鐵路搞軌案、廣大興28號事件、汐止母女三屍命案等皆由他進行測謊。

八里雙屍命案當時鬧得沸沸揚揚，街頭巷尾人們都在議論謝依涵怎麼可能獨自一人犯案，為了安定社會動盪，當時在刑事局鑑識科測謊組任職的林故廷接下了這個燙手山芋，並著手翻閱相關卷宗資料、重返命案現場確認空間關係，最後擬了4道關鍵題組，打算藉此戳破謝依涵的滿口謊言。

▼當時謝依涵街上測謊儀器後準備進行測謊。（圖／資料照）



謝依涵被逮捕後先是咬呂炳宏等3人涉案，指稱自己只負責下藥將2老迷魂，但羈押庭當庭翻供，稱自己是被逼供才講出前版本自白，自己是在河岸邊撿到張翠萍錢包起了貪念，才會變裝去銀行盜領，並沒涉入強盜殺人案；之後母親來探望希望謝依涵說出真相，她又聲淚俱下地說出是陳進福殺害張翠萍，事後與乾爹喝白蘭地慶功時發現杯中有不明粉末，自己對調杯子後，見乾爹昏昏沉沉，意識到他不會放過自己，才在月光下朝乾爹刺了3刀。

為了釐清事件真相，當日一早謝依涵被帶至刑事局測謊室，林故廷在測前晤談中跟謝依涵建立起信任關係，向她表示「我知道妳現在很緊張，也知道妳之前說了很多個版本，我不在意哪一個才是正確的，現在我不需要妳講了，我問、妳聽！妳真實的身理反應會告訴我答案」。

▼測謊室中謝依涵聽到媽媽也希望知道真相，瞬間心房被擊潰。（圖／翻攝自測謊一百問）



林故廷先後問「殺害陳進福、張翠屏共幾個人參與」、「張翠屏是誰殺害的」、「殺害的地點在哪」以及「兇刀是誰帶去的？」等四道題組，謝依涵聽到1人犯案、謝依涵殺害、紅樹林等答案時，測謊儀器上繪製的圖譜都有顯著波動，林故廷看著圖譜問謝依涵「妳為什麼那麼生氣？」，她當場語塞，加上一句「媽媽也希望知道真相」，讓孝順的謝依涵眼淚奪眶而出。

測謊專家林故廷在Podcast《我在案發現場》中提到，淚流滿面的謝依涵說出自己跟陳進福之間的不倫戀情，並提到自己因為跟男友的婚約將到，又不知道如何結束與乾爸之間的關係，才會起了殺心；沒想到一審開庭時謝依涵的律師竟傳了林故廷到場，希望證明她「良心未泯」並非強盜殺人，開庭時……

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▼八里雙屍案媽媽嘴店長謝依涵最終逃過死刑。（圖／資料照）



▼測謊示意。（圖／記者吳銘峯攝）



▼測謊圖譜。（圖／翻攝自測謊一百問）

