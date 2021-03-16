　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

我在案發現場／蛇蠍女編3套劇本亂偵辦　測謊專家4題組擊潰心防

▲▼八里雙屍案媽媽嘴店長謝依涵、死者陳進福。（圖／網友提供）

▲八里雙屍案媽媽嘴店長謝依涵前後共說了3版本的自白，讓檢警決定使用測謊突破心防。（圖／網友提供）

記者陳豐德／綜合報導

2013年八里媽媽嘴咖啡店長謝依涵，下藥迷殺乾爹陳進福與他的妻子張翠萍，遭逮捕後第一版自白猛咬老闆呂炳宏等3人才是主謀，後續又說出了她沒有涉案、是陳進福殺害張翠萍等二、三版自白，將檢警耍得團團轉；刑事局測謊專家林故廷應邀出馬，他在Podcast節目《我在案發現場》揭密測謊經過，當時僅憑4道題組就擊潰謝依涵心防，讓她在測謊室內嚎啕大哭道出真相。

 ▲點擊收聽Podcast《我在案發現場》進入謝依涵的測謊室。

現任三重分局分局長林故廷可說是台灣的測謊界權威，不僅融合美、日作法創建台灣現行測謊體制，包含319槍擊案、南迴鐵路搞軌案、廣大興28號事件、汐止母女三屍命案等皆由他進行測謊。

八里雙屍命案當時鬧得沸沸揚揚，街頭巷尾人們都在議論謝依涵怎麼可能獨自一人犯案，為了安定社會動盪，當時在刑事局鑑識科測謊組任職的林故廷接下了這個燙手山芋，並著手翻閱相關卷宗資料、重返命案現場確認空間關係，最後擬了4道關鍵題組，打算藉此戳破謝依涵的滿口謊言。

▼當時謝依涵街上測謊儀器後準備進行測謊。（圖／資料照）

▲▼測謊示意圖,高檢署測謊,測謊,測謊儀器。（圖／記者吳銘峯攝）

謝依涵被逮捕後先是咬呂炳宏等3人涉案，指稱自己只負責下藥將2老迷魂，但羈押庭當庭翻供，稱自己是被逼供才講出前版本自白，自己是在河岸邊撿到張翠萍錢包起了貪念，才會變裝去銀行盜領，並沒涉入強盜殺人案；之後母親來探望希望謝依涵說出真相，她又聲淚俱下地說出是陳進福殺害張翠萍，事後與乾爹喝白蘭地慶功時發現杯中有不明粉末，自己對調杯子後，見乾爹昏昏沉沉，意識到他不會放過自己，才在月光下朝乾爹刺了3刀。

為了釐清事件真相，當日一早謝依涵被帶至刑事局測謊室，林故廷在測前晤談中跟謝依涵建立起信任關係，向她表示「我知道妳現在很緊張，也知道妳之前說了很多個版本，我不在意哪一個才是正確的，現在我不需要妳講了，我問、妳聽！妳真實的身理反應會告訴我答案」。

▼測謊室中謝依涵聽到媽媽也希望知道真相，瞬間心房被擊潰。（圖／翻攝自測謊一百問）

▲▼測謊、圖譜、測謊室、膚電反應。（圖／翻攝自測謊一百問）

林故廷先後問「殺害陳進福、張翠屏共幾個人參與」、「張翠屏是誰殺害的」、「殺害的地點在哪」以及「兇刀是誰帶去的？」等四道題組，謝依涵聽到1人犯案、謝依涵殺害、紅樹林等答案時，測謊儀器上繪製的圖譜都有顯著波動，林故廷看著圖譜問謝依涵「妳為什麼那麼生氣？」，她當場語塞，加上一句「媽媽也希望知道真相」，讓孝順的謝依涵眼淚奪眶而出。

測謊專家林故廷在Podcast《我在案發現場》中提到，淚流滿面的謝依涵說出自己跟陳進福之間的不倫戀情，並提到自己因為跟男友的婚約將到，又不知道如何結束與乾爸之間的關係，才會起了殺心；沒想到一審開庭時謝依涵的律師竟傳了林故廷到場，希望證明她「良心未泯」並非強盜殺人，開庭時……

【點下面Podcast連結，就能聽到完整故事】
Apple Podcast
Spotify
SoundOn
KKBOX
Google Podcast

【Instagram開張！聽眾追起來，最新現場都在這】
我在案發現

【相關新聞】
►我在案發現場／狠奪夫妻雙命竟扯乾爹不倫戀！起底蛇蠍女「大學一次交8男友」

▼八里雙屍案媽媽嘴店長謝依涵最終逃過死刑。（圖／資料照）

▲▼八里雙屍案媽媽嘴店長謝依涵、變妝化老妝扮演張翠萍盜領。（圖／資料照）

▼測謊示意。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼測謊示意圖,高檢署測謊,測謊,測謊儀器。（圖／記者吳銘峯攝）

▼測謊圖譜。（圖／翻攝自測謊一百問）

▲▼測謊、圖譜、測謊室、膚電反應。（圖／翻攝自測謊一百問）

ET快訊
逆轉！景文科大迎新逼學妹脫內衣　2學長姐改判無罪
麥當勞大方烤土司不賣了！　新版甜心卡優惠搶先看
北京下土了！　利菁曝「車頂全被黃沙覆蓋照」
林依晨前男友性侵案　最終判決出爐
江宏傑登《玩很大》評論一面倒！　他分隊一聽「1名字」臉歪了
快訊／大樓11F外牆高掛遺體　身分是警察

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄新興區治安一夜「2連暴」！酒客砸店遭砸頭　仇家強擄私刑

逆轉！景文科大迎新逼學妹脫內衣　2學長姐改判無罪

紅燈右轉飆警1分鐘！駕駛走前再嗆「去死啦」　15句話代價出爐

運將加油站買機油突遭槍擊！右手臂現血紅傷口　警水溝找到鋼珠

高雄男深夜遭動私刑丟包　無關含羞草案！和別人女友曖昧被押走

資安學霸警官墜華陽吊橋亡　常受邀演講...離婚遺留2幼子

「晨神」林依晨前男友鄭家堯性侵案　鄭男須判賠180萬確定

迷途1晝夜！桃園翁狂騎8區近百公里　見女兒淚崩「好想回家」

變態女生輔員共浴8童拍裸照！詭辯好奇size特大　父母男友助滅證

女騎士不治！賓士富少情緒激動到派出所筆錄　面臨最高5年刑責

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

高雄新興區治安一夜「2連暴」！酒客砸店遭砸頭　仇家強擄私刑

逆轉！景文科大迎新逼學妹脫內衣　2學長姐改判無罪

紅燈右轉飆警1分鐘！駕駛走前再嗆「去死啦」　15句話代價出爐

運將加油站買機油突遭槍擊！右手臂現血紅傷口　警水溝找到鋼珠

高雄男深夜遭動私刑丟包　無關含羞草案！和別人女友曖昧被押走

資安學霸警官墜華陽吊橋亡　常受邀演講...離婚遺留2幼子

「晨神」林依晨前男友鄭家堯性侵案　鄭男須判賠180萬確定

迷途1晝夜！桃園翁狂騎8區近百公里　見女兒淚崩「好想回家」

變態女生輔員共浴8童拍裸照！詭辯好奇size特大　父母男友助滅證

女騎士不治！賓士富少情緒激動到派出所筆錄　面臨最高5年刑責

宋家豪春訓首度隨隊一軍　樂天監督石井一久有期待

陸國務院：尹宗華出任港中聯辦副主任！　內部「海嘯式」人事調整

高雄新興區治安一夜「2連暴」！酒客砸店遭砸頭　仇家強擄私刑

CBA超級外援被犯規大喊「哇操」　網：這中文真標準！

逆轉！景文科大迎新逼學妹脫內衣　2學長姐改判無罪

高鐵奢華屏東遊2萬起跳！2天1夜行程曝　專車接駁、入住頂級Villa

首購族別怕！房仲親授「議價7要點」　打聽細節…幫你省下裝潢費

全聯、小北加持　南台灣百坪大店交易量年增16%

影／盧秀燕：若中央執意在台中增加核能機組　「我堅決反對」

紅燈右轉飆警1分鐘！駕駛走前再嗆「去死啦」　15句話代價出爐

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

社會熱門新聞

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

男嬰猝死驚爆染毒！檢急搜「毒窟」救出8幼童

G奶妻枕邊風總務課長凍抹條　捲2億公款潛逃極樂高雄

即／交大員警住家輕生！民眾目擊他高掛外牆

馬偕狼醫性侵！　學妹深夜發58字：不會被擊倒

電梯故障！保全開門一跳墜B3慘死

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

即／男遭黑衣人強押動私刑　疑涉含羞草團員舞廳遭砍案

即／北市公車碰撞路人　女捲車底命危

疑女友談分手　台中高二生墜樓「脊椎粉碎」

更多熱門

相關新聞

黑幫棄刀槍改做話術生意！日進百萬爽住villa　

黑幫棄刀槍改做話術生意！日進百萬爽住villa　

偵一大隊與宜蘭縣刑警大隊宣布破獲以昂姓主嫌（28歲）的假檢警跨境詐騙集團，警方查出該集團租賃宜蘭五結、東山鄉高檔民宿當作電信詐欺機房據點，假扮大陸檢察廳長官、公安詐騙大陸民眾、光是犯罪所得每周平均超過新台幣700萬元。

掃黑只抓小咖？警署長：只要犯法都會抓

掃黑只抓小咖？警署長：只要犯法都會抓

吞還款還逼委託人吐20萬　北聯幫6煞被逮

吞還款還逼委託人吐20萬　北聯幫6煞被逮

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

男網友滿口「寶貝」　新北熟女遭詐百萬

男網友滿口「寶貝」　新北熟女遭詐百萬

關鍵字：

測謊林故廷刑事局八里雙屍命案媽媽嘴謝依涵不倫乾爹

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

Rain怒吼新人　車銀優天使舉止暖哭粉絲

罔腰痛揭分手內幕…鳳梨道歉了！

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面