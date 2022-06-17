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社會 社會焦點 保障人權

悲痛送走8至親　輪胎行老闆夜宿靈堂...殯儀館破例同意

記者蔡文淵、蔡怡萍／新竹報導

新竹東大路輪胎行15日一場大火帶走陳家8條人命，一家11口只剩下陳父、確診隔離中的長子倖存，而縱火次子陳彥翔還在醫院插管治療中，住處鐵皮屋也全部遭到燒毀，家破人亡的悲劇也讓社會大眾同悲。長子因為確診，今天一早就穿著著防護衣在靈堂料理後事，陳父也因為不捨離開家人，從靈堂設好後就一直沒有離開，甚至還在館中過夜。

▲▼ 新竹輪胎行大火8死，陳父低調現身靈堂。（圖／記者邱中岳攝）

▲新竹輪胎行大火帶走陳父8名至親，他守在靈堂不捨離去。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，陳父從昨日（16）早上11時許靈堂開設後，就在該處辦理8名親人的後事，沒有離開，僅偶爾短暫到2樓家屬休息室休息，面對原本3代同堂的家庭頓時支離破碎，家當也被燒得只剩下一個提袋，孤單落寞的身影令人鼻酸。

▲▼新竹8死大火輪胎行老闆與大兒子。（圖／記者蔡文淵攝）

▲輪胎行老闆一夜留守靈堂，面色憔悴，後為身穿防護衣的大兒子。（圖／記者蔡文淵攝）

另外，陳父也因為捨不得離開深愛的家人，昨晚並無入住相關單位替他安排的旅館，而是選擇留守在靈堂。而民政局局長表示，其實羽化館晚間時段都會關閉，是昨晚特別讓陳父在裡面留宿。

▲▼新竹8死大火，確診陳家長子離開殯儀館返回防疫旅館，預計22號解隔。（圖／記者蔡文淵攝）

▲確診陳家長子離開殯儀館返回防疫旅館休息，預計22號解隔。（圖／記者蔡文淵攝，下同）

因確診本來住在軍舍隔離的陳家長子，得知消息也趕回新竹，穿著防護裝備承擔起家人後事，今日在靈堂忙進忙出、待了6、7個小時後，下午近4時提著一袋藥物，神情疲累的步出靈堂，簡單表達謝謝關心，即搭乘防疫計程車返回防疫旅館休息，他表示將在6月22日解除隔離。

▲▼新竹8死大火，確診陳家長子離開殯儀館返回防疫旅館，預計22號解隔。（圖／記者蔡文淵攝）
 

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