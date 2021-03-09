11刀狠奪夫妻雙命！蛇蠍女「大學一次交8男友」　再爆乾爹不倫戀

▲八里雙屍案死者陳進福與凶手媽媽嘴店長謝依涵。（圖／資料照）



記者陳豐德／綜合報導

新北市八里區的媽媽嘴咖啡店2013年發生雙屍命案，外表甜美可人的店長謝依涵為了財物，下藥迷昏了乾爸陳進福與他的妻子張翠萍後，攙扶至店外紅樹林持刀殺害，事後還咬老闆呂炳宏等3人才是主謀，開庭時謝稱與乾爸有不倫戀但不被法官採信，高院最終判無期徒刑讓她成功逃死。被貼上殺人犯標籤的呂炳宏於Podcast節目《我在案發現場》闡述心路歷程，並坦言謝依涵能逃死他真的一點都不意外。

▲點擊收聽《我在案發現場》呂炳宏重述當時沒曝光的案件細節。

陳進福（78歲）年輕時曾公費至日本攻讀心理學博士，並在日本任教、經商，期間遇到了也在日本讀居家空間博士學位的張翠萍（57歲）日久生情，愛情魔力下讓他忘卻相差21歲，決定離婚後與年輕貌美的張翠萍再婚；陳進福獨到的經商眼光，也讓他迅速累計資金，並買下日本內離島、外離島兩座無人島，身家保守估計也有上億元。

夫妻回到台灣後在八里購置別墅，陳進福過著悠哉的退休生活，張翠萍則在實踐大學任教；2008年間陳進福看見鄰近的媽媽嘴咖啡店開幕於上門光顧，由於每天都要喝上一杯Espresso濃縮咖啡，被店內員工戲稱為「Espresso伯伯」也因此認識了當時的工讀生謝依涵（案發時27歲），雙方互動熱烈，不料因此種下殺機。

▼實踐大學教授張翠萍也遭謝依涵下藥刺死。（圖／翻攝自網路）



2013年2月16日陳進福與張翠萍突然失蹤，警方大規模搜索仍沒下落，26日陳被發現陳屍在淡水河岸旁紅樹林，起初判斷為失足落水，4天後張翠萍的遺體又被謝依涵給「意外」找到；經相驗解剖後發現，陳進福身中3刀、右側頸動脈破裂死亡，張翠萍身中7刀引發氣血胸呼吸性休克死亡，且2人都採驗出藥物反應，法醫判斷為下迷藥後殺害棄屍。

檢警大動作搜索媽媽嘴咖啡，由於謝依涵第一版自白咬定呂炳宏、歐石城、鍾典峰才是主謀，自己只是配合下藥，呂炳宏也因此被媒體追殺，社會輿論、名嘴、新聞都稱他為殺人兇手，直到謝依涵接受測謊，聲淚俱下說出第四版自白後，檢察官才認定呂等3人罪證不足不起訴。

開庭時謝依涵陳述其實陳進福是她的乾爸，並帶自己去開戶，匯了50萬元讓她學習操作股票，直到一次被下藥後就開起了不正常的關係，因為準備跟未婚夫步入禮堂，但陳卻吃醋威脅要把倆人關係公佈，她向張翠萍求助也沒下落，她才起了殺心，在倆人飲料內加入安眠藥，隨後拖到紅樹林內殺害，而會盜領陳進福35萬元存款只是順便想到，並非殺人動機。

▼媽媽嘴咖啡拉起封鎖線。（圖／資料照）



但法官不採信她的不倫說法，且謝依涵指稱陳進福有白色胸毛、身上有老人斑並不具特殊性，認定沒有具體事證，一審、二審、更一審都依照強盜殺人罪判謝依涵死刑；直到2017年更二審謝依涵犯案後素行良好、沒有反社會人格，加上警大犯防系教授及台大心理學助理教授精神鑑定後，認為她再犯風險不高、有教化可能，改判無期徒刑，同年最高院駁回上訴，全案無期確定。

從謝依涵在大學時代與朋友交換的日記所曝光的內容可看出，她觀念頗為偏差。謝依涵告訴朋友，大學時期同時和8個男生搞曖昧，就算姊姊說她爛透了，她也不在意，甚至還驕傲地說「因此累積了小經驗」，也透露自己後來在大學交了一個真正的男友，她為了幫家裡減輕負擔，去酒店當小姐、大賣場偷東西的事，都獲得這名男友的原諒

謝依涵的前男友因為要求復合遭拒，把日記內容當成黑函，寄給咖啡店的員工。但與謝依涵交換日記的朋友也提出澄清，這封信曾收過兩次，第二封出現了當酒女和偷東西的內容，懷疑是男友報復她而加油添醋，真實狀況為何至今仍未知曉。

呂炳宏於Podcast《我在案發現場》揭露了自己被貼上「殺人犯」標籤，努力想撕下卻一度徒勞無功的心路歷程，由於台灣這些年來槍決了500多人僅有3名女性，呂炳宏說對謝依涵逃死「完全不意外」；他也認為這個案件由於檢警調查時的總總瑕疵，他讀遍83本卷宗至今仍得不到一個真相，最為關鍵且詭異的就是那「奪命20分鐘」……

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►我在案發現

▼媽媽嘴咖啡八里雙屍案死者陳進福遺體。（圖／資料照）



▼謝依涵通報在紅樹林發現張翠萍的遺體。（圖／資料照）



▼謝依涵化老妝扮演張翠萍盜領。（圖／資料照）



▼呂炳宏說「法律會還我公道，但社會不一定」。（圖／呂炳宏提供）

