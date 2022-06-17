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逆子怨分產不公狂砍111刀弒父　嗆「不後悔」判死定讞自我了結

▲▼新北市新莊區陳昱安111刀殺父，家中被搜出「死亡筆記本」。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新北逆子陳昱安2010年狂砍111刀弒父，被搜出擬定犯案計畫的「死亡筆記本」。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹逆子陳彥翔涉縱火燒死8至親，據傳犯罪動機是不滿父親分產偏心哥哥，過往類似案例中，以新北男子陳昱安弒父案手段最兇殘，他在家啃老，卻怪罪父親偏心弟弟，竟模仿韓片殺人劇情，持雙刀在6分鐘內對父親揮砍111刀奪命，逞兇後更放話「後悔不存在我心中」，家人與他劃清界線，陳男被判死刑定讞，但沒等到槍決，他在看守所用50條橡皮筋勒頸自盡身亡。

陳昱安是家中長子與長孫，從小受寵，他的祖父生前曾戲稱要把遺產留給他，但祖父過世後，陳男覺得分配結果跟阿公說的不同，怪罪父親偏心2個弟弟。陳父認為陳男好吃懶做，經常數落陳男趕快去找工作，父子關係緊張，2010年9月6日，陳父氣憤當時已28歲的陳男在家藏放刀械揚言殺害家人，限他5天內搬出新莊區住處。

▲▼新北市新莊區陳昱安111刀殺父，家中被搜出「死亡筆記本」。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新北逆子陳昱安2010年狂砍111刀弒父，母親目睹慘劇「絕不原諒他」。（圖／記者陳豐德翻攝）

當時50歲的陳父用意是逼陳男找工作獨立，但陳男被激起積怨、預謀弒父，並從先前看過的韓國電影《朋友》得到殺人靈感，在私人筆記本擬定犯案計畫，包括「刀不用大，有6吋長就能殺人，刀鋒也不能太薄，否則砍到骨頭容易折斷」、「當他感覺刀子插進身體時，他就不敢亂動」、「時時刻刻要他感受刀子的存在」等駭人字句。

同月13日深夜10點多，陳男持菜刀與生魚片刀在住家樓下埋伏，陳父當時擔任夜班保全員，都會在這時出門上班，當晚陳父走出住處公寓1樓看見陳男，剛開罵「你被趕出家門了，怎麼還有臉回來！」不料迎面就遭陳男揮刀砍殺，陳父高喊「救命」，但不敵陳男發狂似猛刺，頸部中刀倒地。

陳男沒罷手，繼續持刀劈砍父親全身共約6分鐘，生魚片刀插進父親胸口拔不出來，陳父死在血泊中。陳母在樓上聽見聲音開窗察看，驚睹慘劇、不敢置信，其他鄰居也看傻。警員獲報到場驚駭萬分，大罵陳男「你在幹什麼！」陳男棄刀投降，放話「後悔不存在我心中！」更嗆母親與弟弟「恨之入骨，我也想殺！」

▲▼台北看守所驚傳囚犯上吊輕生。（圖／記者陳雕文攝）

▲台北看守所外觀。（圖／記者陳雕文攝）

檢方驗屍從血肉模糊、肚破腸流的陳父遺體，勉強數出可以辨識的111處刀傷，其他傷口因被刺爛，難以計算。陳男被依殺害直系血親尊親屬罪起訴，他雖患有輕度精神障礙，法官認定他預謀行兇、犯案時沒有心智錯亂狀況，2013年1月30日，最高法院判陳男死刑定讞。

陳男弒父動機包括不服財產分配，他行兇後被羈押期間，陳母痛罵陳男最受父親期望，卻整天在家上網啃老，更逆倫弒父，她絕不原諒這個兒子，請求判死，她和另2個小兒子並提告要求確認陳男「繼承權不存在」，陳男放棄辯解，法官判陳母與陳男2個弟弟勝訴確定。

陳男一念之差，不僅分文未得，全案審理與等候執行槍決的在押期間，家人更與他劃清界線，對他不聞不問，陳男於2019年1月18日，在台北看守所舍房用50條橡皮筋勒住自己脖子自盡身亡，曾在看守所輔導陳男的牧師黃明鎮表示，陳男孤單又焦慮，可能因此走上絕路。

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