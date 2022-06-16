輪胎行8死3分鐘影片曝！　恐怖大火吞房...孩童淒厲喊媽媽

記者黃彥傑、蔡怡萍／新竹報導

新竹東大路一間輪胎行昨(15日)晚間10時傳出火警，釀成屋內一家三代11口8死，幾近滅門；警方調查，屋主次子、31歲男子陳彥翔昨夜因洗碗問題與媽媽爆發爭執，憤而買汽油縱火報復，釀成悲劇。而燃燒當下附近居民聽聞巨大爆炸聲響，也紛紛出來查看，而第一時間搶救影像曝光，影片中傳出有小孩驚恐求救聲音，但聲音來源是否為火場罹難孩童，目前仍無法證實。

昨夜新竹東大路輪胎行發生大火，住在附近的民眾看見猛烈火光紛紛出門查看，現場也傳出陣陣爆炸聲，有民眾急忙協助滅火，無奈火勢實在太大，也有民眾以手機錄下第一時間畫面，並清楚錄下有孩童呼救的聲音，但消防局方面回應，當下並沒有聽到求救或呼喊聲，是否為屋內孩童仍無法確認。

▲新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家釀8死慘劇。（圖／記者陳凱力翻攝）

據悉，縱火犯嫌陳彥翔15日因洗碗問題跟媽媽發生紛爭，事後氣不過，跑到外面購買汽油回家縱火。由於輪胎行是鐵皮建築，大火瞬間蔓延，將位於二樓的家人全數吞噬，屋內的易燃物品也因火勢而不斷燃燒爆炸。

死者為屋主妻子、女兒、大兒子妻子、陳彥翔妻子共4名大人，以及陳彥翔的3個孩子、大兒子未滿1歲孩子，共計8人，遺體也因大火燒到難以辨識，僅能從體型判斷大人或孩童。