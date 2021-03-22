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96萬隻雌平腹小蜂來了！荔枝椿象天敵替代人力　專吸蟲卵養分　

▲彰化縣26鄉鎮繳回的卵片堆積如山。（圖／彰化縣政府農業處提供）

▲彰化縣26鄉鎮繳回的卵片。（圖／彰化縣政府農業處提供）

記者唐詠絮／彰化報導

收購荔枝椿象卵片爆破編列經費，中央將收購卵片日期提前到今(22)日，彰化縣農業處統計至19日上繳已達26萬片，目前以芬園鄉16萬片、其次為社頭鄉6萬6千片、田中鎮6萬1千片囊括前3名，26日將出動96萬隻雌平腹小蜂，持續吸樁象蟲卵養分。

▲彰化縣26鄉鎮繳回的卵片堆積如山。（圖／彰化縣政府農業處提供）

農委會預計全國要收購85萬6千片，到19日達174萬8727片，翻倍成長，預算不夠用緊急要求彰化、嘉義高雄等3縣市在22日停止收購計畫，據了解彰化縣政府農業處編列66萬元，預計收購13萬2千片，截至19日為止26鄉鎮已經繳回26萬片，翻倍爆破編列經費。

▲彰化縣26鄉鎮繳回的卵片堆積如山。（圖／彰化縣政府農業處提供）

去年1名張姓婦人賺進8萬8千元外快，3月10日她又收集4800片，2萬4千元落袋，上周她又收集5996片，進帳29,980元，而去年有1名黃男交了1.8萬片榮登冠軍王，3月初收集到7500片，立馬賺進獎金37,500元。

▲彰化縣26鄉鎮繳回的卵片堆積如山。（圖／彰化縣政府農業處提供）

農業處農務暨植物保護科長黃松欽表示，至上周為止已經繳回有26萬片，今天又有超過10萬片收回，生物防治不停歇，最後的統計結果將於明日出爐，後續26日將出動釋放荔枝椿象天敵，96萬隻雌平腹小蜂，持續吸樁象蟲卵養分，減低荔枝椿象密度。

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