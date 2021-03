冰島火山噴發　橘紅岩漿猛流…民眾沒在怕！興奮端「火山烤熱狗」

▲冰島火山爆發。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

冰島休眠長達6000年的法格拉達爾火山(Fagradalsfjall)日前再度噴發,當局緊急封鎖周圍區域禁止民眾進入,不過隨著爆發減緩,遊客終於可在20日下午開始上山。由於火山口距離首都僅40公里,所以有上百位民眾湧進觀賞流動的岩漿,甚至有人還帶著棉花糖和熱狗,準備來做一道「火山烤熱狗」。

▲▼民眾帶著熱狗上山烤。(圖/路透)



根據《每日郵報》報導,這座火山的爆發口距離首都雷克雅維克(Reykjavik)僅40公里,從最近的公路徒步90分鐘就可抵達,所以許多民眾在22日開始湧入,觀賞這難得一見的畫面,甚至還有人帶著熱狗和棉花糖上山,直接將熱狗放在表面冷卻的岩漿上,準備做一道火山烤熱狗。

21歲的工程師約翰松(Ulvar Kari Johannsson)表示,這是他第一次近距離看爆發中的火山,「聞起來很糟糕,但讓我驚訝的是岩漿居然是橘色的,(顏色)比我們想像的還要深很多。」他的朋友費內蒙特(Lucille Fernemont)也開玩笑地說,「岩漿附近的溫度上升了10至15度,我們的臉都熱紅了,這也讓我想起夏天的燒烤。」

除了徒步來到火山口外,也有人選擇帶無人機來記錄壯闊景觀,更有不少人直接搭乘直升機從空中俯瞰。專家指出,到目前為止約有30萬立方公尺的岩漿從地底下流出,熾熱的岩漿堆積在山谷冷卻後,就會凝固成黑色,而這次噴發的量也是相對較少的。

