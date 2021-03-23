軍機擦撞69年累計10次　2014雷虎演練…他為了避開民宅墜毀玉米田

▲F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）



記者黃巈禾／綜合報導

2架F-5E戰鬥機22日進行例行訓練，調整隊形時發生擦撞墜海，雷達光點於屏東外海1.4浬消失，造成飛官羅尚樺中尉殉職，另一飛官潘穎諄上尉失聯。回顧過去國軍飛安意外，軍機擦撞並非首例，自1948年11月空軍總司令遷至台灣以來，69年就有10起軍機擦撞、互撞的意外。

《ETtoday新聞雲》整理歷年來發生的軍機擦撞、互撞意外：

1952年1月22日

台北縣板橋，第104中隊分隊長翁福生、曾定宇以及張運康，駕C-47型機342號執行編隊訓練，飛行時發生擦撞墜毀，全員殉職。

1955年12月5日

高雄岡山，F-86F(043)編隊訓練時撞及長機，飛官莊義聖殉職。

1959年8月29日

2架F-86F（226和376）在竹北空域相撞，兩位飛官高征宇、楊善傑殉職。

1959年10月10日

2架F-104A在國慶日表演分列式時擦撞失事墜毀。

1974年2月15日

F-100A在屏東萬丹撞及長機失事墜毀。

1974年5月9日

聯隊夜航訓練，部訓隊副隊長吳光曾帶飛第101中隊羅進安，駕C-119型機3166號執行屏南機場GCA五邊進場訓練時，遭到由目視航線轉入五邊的第2中隊3128機撞及，2架均墜落於跑道頭附近，肇致吳光曾、羅進安及機工長郭玉琴3員殉職。

1975年3月24日

3架T-38A(8506) 、(8512)、(8516)在台東利稻鄉上空集體相撞，飛官任銘等共6名殉職。

1979年2月17日

新竹基地二架F-100A戰機，由飛官洪蓉保和僚機王澎生駕駛，僚機王澎生與地中海航空公司707貨機擦撞，王澎生獲救。

2014年10月21日

雷虎小組進行三機尾隨訓練，莊倍源和楊志平的軍機在上下互換時發生擦撞，楊志平的軍機撞擊點在前右側，晃了一下，穩住後就飛回機場，但莊倍源的軍機因撞擊力道過大，直接往下墜落。

2機擦撞的點是在岡山機場上，莊倍源怕軍機墜毀撞進民宅傷及無辜，在最後一刻把失控的軍機操控到2.5公里外沒人的玉米田，避開民宅和工廠，因為來不及跳傘，最後欲殉職身亡。過去莊倍源接受媒體專訪，曾說雷虎小組是所有飛行訓練中風險最高的，沒想到一年後就發生意外。

2021年3月22日

4架F-5戰機（2號、4號機是單座機，1號、3號為雙座機）22日自台東志航空軍基地下午2時30分起飛後，前往屏東佳冬靶場執行基本對地炸射訓練。下午3時7分返回志航基地過程中，2號機和4號機（F-5E）飛在最外側，在高度1萬4000英呎高空，受命交換隊形調整的時候，1號機和3號機看到空中有碎片，而且有一具彈射座椅從飛機裡彈射出來，研判2號機和4號機疑似在空中擦撞。

空軍參謀長黃志偉表示，在2號機和4號機發生疑似擦撞前，無線電中並未出現包括機械故障在內等呼叫聲。最後2號機和4號機雷達光點於屏東外海1.4浬消失，造成中尉飛官羅尚樺殉職，上尉飛官潘穎諄失聯。