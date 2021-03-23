孟加拉「洛興雅難民營」大火！烈焰吞噬破舊房舍　5死2萬人↑逃離

文／中央社孟加拉科克斯巴扎爾22日綜合外電報導

官員今天表示，孟加拉東南部一座洛興雅人居住的難民營發生大火，猛烈火舌吞噬簡陋的房舍，5人恐葬身火窟，至少2萬人逃離。這是4天來難民營發生的第3場火災。

洛興雅穆斯林逃離緬甸前來孟加拉，許多人是在2017年緬甸軍方鎮壓故鄉之後出逃，其中近100萬人現居孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）占地8000英畝的難民營中，營區擁擠不堪，環境髒亂。

官員說，火苗似乎是從34個營地之一竄出，之後蔓延到其他3處營地，難民連忙收拾細軟逃離。

社群網站的影片可看到營區冒出濃厚黑煙，數百名消防隊員與援助工作者與大火搏鬥，並將難民救出。

科克斯巴扎爾官員拉希德（Mamunur Rashid）告訴《法新社》，「這是場大火，隨著火勢擴散，至少2萬人逃離。」「我們撲滅一處火勢，火又蔓延到其他地方。」

▲消防隊官員透露，這是難民營4天以來第3場火災。（圖／路透）



警官沙拉胡丁（Gazi Salahuddin）表示，火勢約在凌晨左右撲滅，官員得知有5人喪命，其中包括3名孩童和兩名女性。沙拉胡丁說，火勢原本僅限於小範圍，後來卻因為煮飯用的瓦斯瓶爆炸而越燒越大。

一名幫忙救火的洛興雅人告訴《法新社》，這場火燒了10個多小時，是他從2017年後看過最嚴重的火災。消防隊官員西克德（Sikder）說，這是難民營4天來的第3場火災。官員說，難民營19日發生的另兩場火災燒毀了許多房舍。

▲孟加拉科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）的洛興雅難民營發生火災，至少5人葬身火窟。（圖／路透）



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