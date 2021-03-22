羅尚樺無意識、潘穎諄失蹤　潘孟安：請為國軍弟兄集氣

▲墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）



記者黃巈禾／綜合報導

台東志航基地2架F-5E戰鬥機22日下午3時許，疑似在空中擦撞，光點於屏東外海1.4浬消失，機上各1人羅尚樺和潘穎諄都跳傘逃生，羅尚樺已尋獲但無意識，潘穎諄仍失蹤。屏東縣長潘孟安在臉書呼籲，「請國人為國軍弟兄集氣，祈願一切平安、搜救順利！」

「祈願空軍弟兄平安！」潘孟安表示，下午傳出空軍2架F-5E戰鬥機在牡丹旭海漁港外海墜落，屏東縣消防局第一時間配合國搜中心出動，進行陸海空全面搜救，目前回傳已尋獲一位飛官，現場仍持續搜救中，希望能再有好消息，請國人為國軍弟兄集氣，祈願一切平安、搜救順利！

▲2架F5E光點消失位置。（圖／國搜中心提供，下同）



國搜中心表示，下午2時30分，空軍F-5E戰鬥機於4架台東志航基地起飛執行訓練任務，3時6分，其中2架F-5E（各1名駕駛）疑似空中擦撞墜海，雷達光點消失，地點在屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，3時22分，已派遣動國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙侯令出勤。

此次失事的2名飛官，一位是28歲的上尉潘穎諄（機號5286），另一位是年約26歲的中尉羅尚樺（機號5287），據了解，2名飛官才剛新婚不久，其中一人才剛登記不到一個月，不料卻發生墜機意外。根據稍早消息，羅尚樺已經尋獲，被尋獲時已經失去生命跡象，目前正在進行吊掛作業當中，而上尉潘穎諄失蹤持續搜尋中。

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